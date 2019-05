Karla Jaramillo (Ecuador), Ángela Castro (Bolivia) y Leyde Guerra (Perú) conforman el podio en la especialidad de los 20 mil metros de marcha. | Fuente: Lima 2019

La segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Atletismo trajo consigo la primera medalla para la delegación peruana. La marchista nacional Leyde Guerra subió al podio en la especialidad de 20 mil metros, al terminar tercera con un tiempo de 1h 32min 35s, detrás de la ecuatoriana Karla Jaramillo y la boliviana Ángela Castro.

Oriunda de Rochas, Huancayo, Leyde señaló que esta medalla es apenas un paso para buscar una medalla en los Juegos Panamericanos. “Quería una medalla de oro pero me dejé vencer. Se me escapó de las manos, de todas formas me siento muy feliz por obtener la primera presea para Perú”.

De la mano de Elisabeth Ibarra, profesora de su colegio, Leyde llegó a la marcha con apenas once años. Solo le bastaron un par de minutos viéndola caminar para que el profesor Pedro Cañizares la reclute. “Leyde está en plena formación, ella tiene posibilidades de convertirse en una gran marchista. Ella le va siguiendo los pasos a Kimberly García, su ejemplo a seguir”.

Asimismo, la marchista peruana Evelyn Inga culminó en el cuarto lugar de la carrera. Aunque la gran ausencia fue Kimberly García,

Récord Sudamericano

La atleta ecuatoriana Karla Jaramillo se proclamó este sábado campeona suramericana de los 20 kilómetros marcha, con récord continental incluido, al terminar la prueba en 1 hora, 30 minutos y 52 segundos.



Jaramillo superó la marca de 1 hora, 31 minutos y 2 segundos que ostentaba desde 2015 la colombiana Sandra Arenas en la misma pista del estadio atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, sede también de esta cita del atletismo sudamericano.