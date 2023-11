¡Otro oro para Perú! Caterina Romero se impone en vela en los Panamericanos 2023

Los Juegos Panamericanos 2023 continúan con gran actuación de parte de la delegación peruana y este jueves le tocó celebrar a Caterina Romero.

Y es que alcanzó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al quedar en el primer lugar en vela (categoría Sunfish). Pese a que aún falta la regata final (Medal Race), la cual se llevará a cabo el sábado, Caterina Romero obtuvo la presea de oro.

Romero finalizó su última regata (un total de 10). Si bien puede quedar en el último lugar en la competencia del fin de semana, es inalcanzable para sus rivales.

Caterina Romero y el oro en vela en los Panamericanos 2023

La vela asegura una medalla de oro para el #TeamPerú 🇵🇪 a falta de la regata final (Medal Race) en #sunfish Caterina Romero subirá a lo más alto del podio. Siendo este resultado el 1er oro Panamericano para este deporte ¡Histórico!

(Por Daniella Fernández, desde Algarrobo) pic.twitter.com/fesXmWanUQ — Team Perú Oficial (@cop_teamperu) November 2, 2023

Luego de conocerse que lucirá el oro en su pecho, nuestra deportista tuvo declaraciones para las redes sociales del Comité Olímpico Peruano.

"De hecho que falta la regata de medalla que vale doble, pero como tuve una buena semana pude sacar una diferencia de puntaje buena y matemáticamente ya no me pueden pasar. Estoy muy contenta y emocionada por este logro", remarcó.

Posteriormente, Caterina Romero habló sobre la relevancia de haber conseguido esta presea en la recta final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

"Me esforcé un montón con mi equipo. Me ha apoyado mi familia, mi club, mis entrenadores que confiaron en mi siempre. Hemos corrido diez regatas; gané nueve y en la que no gané quedé segunda. De las diez podemos descartar la peor. Tengo puntaje perfecto hasta ahora. No me va a afectar en mi posición", sostuvo nuestra medallista.

Por otra parte, en dobles masculino de squash, Diego Elías y Alonso Escudero ya tienen garantizada la medalla de bronce al pasar a la semifinal.

En la edición Lima 2019 de los Juegos Panamericanos, ambos squashistas obtuvieron la presea de bronce al alcanzar las ‘semis’, por lo que en Santiago buscarán mejorar dicho registro.

