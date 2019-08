Tamil Martino quedó en el segundo lugar de la final de paddle surf. | Fuente: Lima 2019

Otra medalla para Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El tablista Tamil Martino, después de finalizar en el segundo puesto de la final de paddle surf masculino, obtuvo la presea de plata en la competición y le dio la medalla número 19 a la delegación peruana en el evento.

Después de derrotar al estadounidense Daniel Hughes en la mañana para ganarse un puesto en la final, el peruano Tamil Martino fue en busca en todo momento de la victoria. Sin embargo, el colombiano Giorgio Gómez no le puso las cosas fáciles desde un inicio y fue construyendo una ventaja que logró sostener a lo largo del enfrentamiento.

Al final, Giorgio Gómez terminó sumando un total de 17.33 puntos después de tener una puntuación de 9.33 en la primera ola y 8.00 en la segunda. Mientras tanto, Tamil Martino solo llegó a los 14.70 tras obtener 8.00 y 6.70 en sus dos olas.

Al término de este evento, Tamil Martino dialogó con RPP Noticias y expresó su felicidad por terminar con la medalla de plata. "Fui a pelear el oro pero no tuve la oportunidad de coger las olas buenas, no se me presentaron a lo largo de estos 30 minutos. Sin embargo, dejé mi 100% en la cancha y estoy contento con eso" , dijo.