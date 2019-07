Carlos Borrello (derecha) se pronunció sobre la polémica de la Selección Femenina de Argentina. | Fuente: Selección Argentina - Twitter

El técnico de la Selección Femenina de Argentina, Carlos Borrello, se pronunció en TyC Sports tras las acusaciones de marginar a tres mundialistas de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Las futbolistas aseguran que la decisión fue por pedir cambios en el comando técnico.

"Estoy muy tranquilo. Por supuesto supe de los comentarios de las chicas, sé que están enojadas, pero estoy acá para tomar decisiones y para iniciar un proyecto de cara al próximo Mundial", dijo Borrello sobre las palabras de las jugadoras.

Asimismo, Borrello aseguró que no tiene resentimientos por la polémica que se generó. "Ellas juegan con el corazón, yo con la cabeza fría. No hablé con ninguna de las chicas, pero tienen mi teléfono por si me quieren llamar o comunicarse conmigo. Mi vida no pasa por resentimientos, al contrario", aseguró el entrenador argentino.

Como se recuerda, las volantes Ruth Bravo, Estefanía Banini y Lorena Benítez y la delantera Belén Potassa fueron excluidas de la lista final de convocadas de la Selección Femenina de Argentina que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Florencia Bonsegundo decidió rechazar la convocatoria de Borrello, en solidaridad hacia sus compañeras en la 'Albiceleste', convirtiéndose en la quinta mundialista que no participará del evento.