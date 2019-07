El delantero peruano habló sobre la participación de la blanquirroja en Lima 2019. | Fuente: Lima 2019 Prensa | Fotógrafo: German Falcon

A solo 10 días del debut de la Selección Peruana Sub 23 ante Uruguay por los Juegos Panamericanos, el delantero Mauricio Montes aseguró que la bicolor jugará en Lima 2019 con el balón en el piso. Nolberto Solano es el técnico de la blanquirroja en el torneo.

"El equipo va a buscar jugar bien al fútbol, siempre con la pelota al suelo, defenderse bien en el fondo y salir rápido al contragolpe. Muy parecido al equipo mayor. La idea es mantener la identidad del fútbol peruano", aseguró Montes.

Asimismo, el jugador se mostró feliz de poder vestir la bicolor. "Estoy contento por esta oportunidad de vestir los colores de mi país. En tantos años en el fútbol, siempre busqué tener regularidad y, en estas últimas temporadas, se me ha dado", añadió el delantero.

Montes, de 37 años, aseguró que el plantel tendrá una gran vitrina en Lima 2019 para la próxima convocatoria de Ricardo Gareca. "En este plantel hay muchos jóvenes que, tranquilamente, pueden tener más adelante una oportunidad, en los demás procesos de la selección", aseguró el jugador de Ayacucho FC. Sobre su posible convocatoria para los amistosos de la blanquirroja, el delantero aseguró que por ahora busca entrenar fuerte hacer un buen torneo.

Al mando del profesor Nolberto Solano y su comando técnico, la @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪, que representará a nuestro país en los @Lima2019Juegos, continuó su preparación en el Complejo Deportivo FPF.#ArribaPeru 🙌 pic.twitter.com/FioS99HSwI — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 18, 2019

Finalmente, Mauricio Montes se mostró confiado en la posibilidad de obtener una medalla. "Esto es así: somos 18 guerreros que van a poner todo, primero. La verdad que hay un buen grupo de jugadores, ambicioso, pero primero tenemos que enfocarnos en ser más que nuestros tres primeros rivales y después iremos por lo demás", aseguró el peruano.

El fútbol masculino en Lima 2019 rompe fuegos el 29 de julio con los duelos del Grupo A: Panamá vs. México (10:00 a.m.) y Ecuador vs. Argentina (1:00 p.m.). En la segunda sesión, se abre el grupo B con el Jamaica vs. Honduras (5:30 p.m.) y se cierra con Perú ante el vigente campeón panamericano, Uruguay (8:30 p.m.)



Los partidos en los Juegos Panamericanos se regirán bajo las reglas de la FIFA. En la primera fase se entregarán tres puntos por triunfo y uno por empate. Los dos primeros de cada grupo clasifican a semifinal y desde esa instancia, en caso de empate, se definirá bajo la modalidad de tiempo extra de 30’. En caso de persistir la igualdad se recurrirá a la tanda de los penales.