(Agencia N+1 / Daniel Meza) Es 29 de diciembre, se aproxima el 2019 y es, cómo no, una ocasión más en la que nos trazamos objetivos para que el año que viene sea mejor que el anterior: bajar de peso, ser una persona más disciplinada, levantarse más temprano, tener un mejor carácter, cumplir objetivos profesionales, escribir un libro, entre otros. Lo malo es que, con seguridad, a muchas personas la voluntad les dura poco y pronto están pasando por momentos de frustración de no poder hacer realidad los cometidos, y esto acaba siendo peor que no proponernos nada.

Por suerte los científicos también se han ocupado de analizar el curso de estos propósitos y han llegado a la conclusión de que hay algunos trucos mentales que pueden funcionar muy bien. El psicólogo británico Richard Wiseman, por ejemplo, ha hecho muchas encuestas relacionadas a la voluntad en los planes de mejora en año nuevo. Fue en el 2007 que midió el éxito de 3.000 personas en tales propósitos. Wiseman midió la información colectada, la desmenuzó y halló que solo 12 personas del total lograron alcanzar sus metas. La información fue compartida por ScienceAlert.

Entre otras conclusiones muy interesantes halladas por el psicólogo, destaca como uno de los errores más comunes el depositar toda la confianza exclusivamente en la voluntad personal para conseguir los objetivos. Esa es la razón principal por la cual muchas personas nunca vuelven a levantarse a hacer ejercicios. Wiseman sugiere que los objetivos deben ser pocos y fácilmente administrables. Recomienda, además, documentar tu éxito y comentarle a otros sobre tus intenciones, y no autoflagelarse por fallar en alguna ocasión.

Consejos para cumplir tus metas este 2018

1. Trazarse solo una meta: cambiar varias cosas de un día para otro es difícil.

2. Piensa y reflexiona sobre tus objetivos con tiempo de anticipación.

3. No te fijes en tus fallos anteriores; enfócate en las soluciones.

4. No te dejes llevar por lo que es tendencia: enfócate en lo realmente quieres.

5. Si tu objetivo es grande, conviértelo en pasos concretos con fechas para cumplirlos.

6. Haz tus objetivos públicos: dile a tus amigos, familia y redes sociales sobre tus objetivos, lo que ayudará a incrementar tu temor a fallar y conseguir gente que te apoye.

7. Crea una lista de beneficios que pueden traer a tu vida el cumplir con estos objetivos.

8. Prémiate en el momento que logres cumplir un paso hacia tu objetivo final.

9. Documenta tu rutina: haz cuadros, excels, diarios y otras formas de cumplir tu progreso y sentirlo real.

10. No te angusties si a veces los viejos hábitos regresan. Considéralos una recaída temporal.

