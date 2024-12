Nos han engañado: 8 cosas que seguro dabas por cierto y que, en realidad, no son verdad

Existen muchas cosas que creemos ciertas y que, al final, no lo son. Conoce 8 mitos falsos que nos han engañado por mucho tiempo.

Seguro has escuchado mil veces cosas que a estas alturas das por hecho que son ciertas: “los murciélagos son ciegos”, “en el espacio no hay gravedad”, “el agua conduce la electricidad”, etc. Ahora bien, ¿en serio todo eso es cierto? ¿Qué tal si te dijéramos que no?

8 mentiras que todos creemos que son verdades

Pon atención a las siguientes declaraciones que, en la sociedad normal, damos por hecho que son ciertas, cuando en realidad terminan siendo una mentira completa.

1. Solo estamos usando el 10% de nuestro cerebro

La ciencia ha demostrado que usamos en todo momento el 100% de nuestro cerebro, incluso en reposo. Todo gracias a las técnicas de neuroimagen, que muestran la actividad cerebral en tiempo real cuando se hacen estos estudios (así lo señala el Instituto de Neurociencias Aplicadas).

Lo que los especialistas han descubierto desde hace tiempo es que siempre hay áreas activas del cerebro, incluso cuando descansamos. Todas cumplen una función que nos permite funcionar normalmente en nuestro día a día.

Cerebro humano | Fuente: Pixabay.

2. Hay que sumergir el móvil en arroz cuando se moja para arreglarlo

Los expertos de iPadRehab no recomiendan usar arroz, pues no ayudará a reparar el móvil o evitar los daños por la humedad. En realidad, una vez el móvil se moja, no puedes saber si volverá a funcionar o no, y todo dependerá de las partes internas que lleguen a exponerse a la humedad.

La única solución es llevarlo de inmediato a tu servicio técnico de confianza.

Arroz blanco | Fuente: Pixabay.

3. No hay que darle azúcar a los niños por la hiperactividad

Muchos creen que el azúcar es la principal responsable de la hiperactividad en los niños, pero lo cierto es que no hay evidencia científica que lo confirme hasta ahora. Numerosos estudios se han hecho, y como bien lo dice la Clínica de Mayo, no se ha encontrado una relación directa entre el azúcar y el TDAH. Aunque eso no quita que su en exceso sea nocivo para la salud tanto de niños como de adultos.

Niños jugando | Fuente: Pexels.

4. Los murciélagos son invidentes

En realidad, los murciélagos sí que pueden ver. Y de hecho, tal como lo afirma el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, su visión es incluso mejor que la de muchos mamíferos.

Murciélago | Fuente: Pixabay.

5. El agua es conductora de electricidad

El agua por sí sola no conduce demasiado bien la electricidad. Es la cantidad de iones que se encuentran en ella, que puede aumentar o disminuir esta propiedad.

Los expertos de San Diego State University afirman que, por ejemplo, el agua destilada tiene muy baja conductividad, a diferencia del agua salada, que es lo opuesto.

Relámpagos | Fuente: Pexels.

6. Tu cabello y uñas seguirán creciendo después de tu muerte

Esto también es falso, y así lo desmienten en Washington Post. Una vez una persona fallece, todo en su cuerpo deja de funcionar, incluido el crecimiento capilar y en las uñas.

Lo que sucede es una ilusión óptica que hace creer que ambas cosas continúan creciendo, cuando en realidad es el cuerpo del difunto el que se deshidrata y disminuye en volumen.

Esqueleto humano | Fuente: Pexels.

7. Los antibióticos pueden matar a los virus

Los antibióticos funcionan cuando se están tratando infecciones por bacterias (MedlinePlus). En el caso de los virus, estos medicamentos son inútiles, pues no pueden conseguir destruir a estos microorganismos.

Pastillas | Fuente: Pixabay.

8. No hay gravedad en el espacio

Sí que hay gravedad en el espacio, pero es mínima. Los expertos la denominan microgravedad, y por su poca cantidad, es que los objetos flotan en el espacio exterior, incluyendo a los astronautas cuando se aventuran fuera del planeta.

Astronauta en el espacio | Fuente: Pixabay.

Ahora que sabes todo esto, queda claro que hay que leer siempre para verificar antes de dar por sentado algo, no importa qué tanto lo repitan los demás.