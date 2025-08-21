Huracán Erin hoy: mapa de su trayectoria en vivo, estados afectados en Estados Unidos y pronósticos

El huracán Erin es de categoría 2 y ha puesto en alerta la costa este de Estados Unidos. Revisa el recorrido, los estados afectados y las advertencias del Centro Nacional de Huracanes

El huracán Erin, el quinto de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico, sigue su trayectoria en vivo este jueves 21 de agosto, según los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. El ciclón tropical tiene en alerta a diferentes estados de la zona costera del país y a continuación podrás seguir su ubicación en tiempo real, pronósticos y recomendaciones.

¿Qué es un huracán?

Los huracanes son tipos de ciclones tropicales, los cuales tienen como predominio la presencia de fuertes vientos, lluvias intensas y tormentas eléctricas formados en un punto de baja presión. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico oriental se llaman "huracanes".

¿Cómo se formó el huracán Erin?

Erin -que este jueves alcanzó la categoría 2 en su punto más cercano a Carolina del Norte- se formó la semana pasada en el Caribe y llegó a ser catalogado hasta de categoría 5 -la máxima en la escala Saffir-Simpson- el último sábado.

Trayectoria del huracán Erin en vivo hoy, jueves 21 de agosto

El más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes indicó que Erin se encuentra a 210 millas o 340 kilómetros al este de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte. Además, presentaba vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora o 165 kilómetros por hora, y un desplazamiento hacia el noreste a 17 millas por hora o 28 kilómetros por hora.

¿Cuáles son los estados afectados por el huracán Erin?

A lo largo del día se registraron inundaciones por marejada ciclónica y condiciones de tormenta tropical en los Outer Banks, una cadena de islas de Carolina del Norte. Hubo olas grande, una "erosión" y "lavado significativos de la playa".

También proyectó condiciones de tormenta en la costa de Virginia y ráfagas de viento en el resto de las costas del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra desde ahora hasta la primera hora del viernes.

Recomendaciones y medidas por el paso del huracán Erin

Carolina del Norte decretó una emergencia y desalojó a más de 2.000 personas de la isla de Ocracoke.

En diferentes estados se ordenó la suspensión de la natación en playas de Nueva York, Nueva Jersey y Delaware. En tanto, en Massachusetts, se exhorta a los bañistas a mantenerse fuera del agua.

Evita cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece.



Preparar documentos personales en bolsas herméticas, tener a la mano un botiquín de emergencia, linterna, radio y baterías.