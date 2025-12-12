Acusado de asesinar a Charlie Kirk se presenta en persona por primera vez en corte de Estados Unidos

Tyler Robinson, el presunto autor de la muerte del ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, se presentó este jueves por primera vez en persona en una corte del estado de Utah para responder por los siete cargos que enfrenta, en una audiencia en la que no se permitió la presencia del público y la prensa.

El juez estatal Tony Graf pidió al público y a la prensa que se retiraran de la parte inicial de la audiencia, en la que se trataría la confidencialidad de una audiencia anterior en la que el acusado se presentó de forma virtual.

Esta es la primera vez que Robinson, de 22 años, se presenta en público después de su arresto.

Vestido con una camisa azul clara y pantalones de mezclilla, el joven lucía calmado al hablar con sus abogados antes del comienzo de la audiencia.

El juez ha permitido a los padres de Robinson quedarse en la audiencia sellada al público, tras una petición de la defensa.

Graf está sopesando el derecho del público a conocer los detalles del caso, debido a la preocupación de los abogados de Robinson de que la avalancha de atención mediática pueda interferir con su derecho a un juicio justo.

El Departamento del Alguacil del Condado de Utah ha solicitado a la corte que prohíba las cámaras en la sala del tribunal, según información citada por CBS.

Fiscalía pediría la pena de muerte para Robinson

La Fiscalía del condado de Utah ha acusado a Robinson de homicidio agravado por el tiroteo del 10 de septiembre contra el activista ultraconservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

En total, Robinson enfrenta siete cargos, que también incluyen una acusación por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, en la que la Fiscalía alega además "factores agravantes" porque se cree que el acusado atacó a Charlie Kirk “basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había niños presentes” que presenciarían el homicidio.

A Robinson se le acusa también doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó.

La Fiscalía ha dicho que pedirá la pena de muerte contra Robinson, que aún no presenta una declaración formal sobre su culpabilidad.