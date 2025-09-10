Últimas Noticias
Estados Unidos: el comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, muere tras sufrir un disparo

Charlie Kirk fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.
Charlie Kirk fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah. | Fuente: EFE | Fotógrafo:
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", confirmó el propio Donald Trump en la plataforma Truth Social.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados UnidosDonald Trump, fue asesinado este miércoles de un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido", confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social.

"Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", agregó Trump.

Según videos difundidos en redes sociales, Kirk sufrió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.

Aunque la universidad informó en un principio que una persona había sido arrestada, el periódico The New York Times detalló que la persona detenida no es el autor del disparo.

El activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren.

Tanto Trump como Real America's Voice, un canal de televisión en el que trabajaba Kirk, confirmaron su fallecimiento.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Tras conocerse la noticia del tiroteo, las principales figuras del Partido Republicano pidieron orar por él, mientras que desde el Partido Demócrata condenaron la violencia política en todas sus formas.

Estados Unidos Donald Trump Charlie Kirk

