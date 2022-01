Alemania confía en autorizar de emergencia este mes pastilla anticovid Pfizer | Fuente: EFE

El ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, espera aún en este mes una autorización de emergencia en Alemania de Paxlovid, la pastilla anticovid de Pfizer, para el tratamiento de cuadros graves por coronavirus y de la que el país ya se ha asegurado un millón de unidades.



"Confío en que hasta finales de este mes habremos cerrado el paquete necesario para ello, es decir, que hayamos recibido suministros del medicamento y hayamos logrado una autorización de emergencia", dijo en declaraciones a la edición dominical de "Welt".



Según el ministro, el Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM) está preparando actualmente una autorización de emergencia nacional, de manera que Alemania pueda utilizar Paxlovid incluso antes de que la Autoridad Europea del Medicamento (EMA) autorice la pastilla.



Lauterbach agregó que el Ministerio de Sanidad ya ha cerrado un acuerdo con Pfizer para el suministro de un millón de unidades y la opción de recibir otro millón adicional para garantizar una cobertura previsible suficiente.



Paxlovid es especialmente útil para el tratamiento de pacientes de riesgo no vacunados, "un grupo grande y particularmente vulnerable", dijo.



El 25,8 % de la población alemana (21,5 millones) todavía no está vacunado; sólo 4 millones son menores de cuatro años -el 4,8 %-, para los que aún no hay una vacuna.



Hasta el último día del año, el 74,2 % de la población (61,7 millones de personas) había sido vacunado, el 71,2 % (59,2 millones) con la pauta completa, mientras el 38,7 % (32,2 millones) había recibido ya una dosis de refuerzo.



En declaraciones a "Bild", Lauterbach volvió a expresar su preocupación por los no vacunados ante la llegada de la quinta ola causada por ómicron y subrayó la efectividad contra esta variante ya de una primera dosis de la vacuna.



En tanto, la incidencia acumulada subió en Alemania por cuarto día consecutivo, hasta 222,7 nuevos contagios por cada 100 000 habitantes en siete días, frente a 220,3 ayer y 215 el viernes.



Las autoridades sanitarias notificaron 12 515 nuevas infecciones en 24 horas y 46 muertos con o por COVID-19, mientras la cifra de casos activos ronda los 636 200.



El Instituto Robert Koch (RKI) de virología considera no obstante que las cifras son más altas debido a que durante los festivos de Navidad y Año Nuevo ha habido una menor actividad de testeo y comunicación de casos.

