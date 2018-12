El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló anoche por teléfono con una niña de siete años y le preguntó si "todavía" creía en Santa Claus. | Fuente: The Post and Courier/AFP

La niña de 7 años, a quien Donald Trump le dijo que creer en Santa Claus era “marginal” a su edad, respondió que “todavía cree en Papá Noel” pese a la broma del presidente de Estados Unidos.

En una entrevista con The Post and Courier, la niña Collman Lloyd contó que nunca pensó que hablaría con el presidente, sólo estaba en su cocina intrigada sobre el recorrido de Papá Noel. Por eso se comunicó con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), que ha rastreado el paradero de Santa durante 63 años.

Le contestaron el teléfono y le preguntaron a la niña si quería hablar con el presidente Donald Trump. Minutos después ya estaba al teléfono con Trump. "¿Todavía crees en Santa Claus? Porque a los 7 años de edad, eso ya es marginal, ¿verdad?", le preguntó el presidente a la niña, quien respondió “Sí, señor”. Ella confesó luego que no sabía el significado de la palabra “marginal”.

Trump finalizó: "bueno cariño, feliz Navidad, y cuídate mucho y di hola a tu familia, ¿de acuerdo? Di hola a todo el mundo".

"Yo estaba como, 'wow' Me sorprendió ", dijo ella. "No fue realmente (angustioso), solo tuve que pensar en lo que era la verdad", dijo Collman al diario The Post and Courier.

Pese a la agria broma del presidente, la niña continúo con su tradición navideña. Se sentó en la cocina junto a sus padres y hermanos para dejarle galletas y leche a Papá Noel. Al día siguiente, encontró bajo su árbol un regalo envuelto con su nombre.

La niña dijo que si volviera a tener la oportunidad de hablar con el presidente le preguntaría sobre su familia. "La mayoría de la gente sabe esta pregunta. Me gustaría preguntar si él tiene algún hijo ", dijo. "Honestamente, nunca he oído hablar de ellos ni los he visto, así que me lo preguntaba".

Los comentarios de Trump hicieron que algunos medios, como el diario New York Daily News, se burlaran del mandatario y lo compararan con el "Grinch", un personaje de ficción que roba la Navidad.

El New York Daily News ya había comparado a Trump con el "Grinch" hace dos días debido al cierre parcial administrativo, que ha dejado sin fondos al 25% de las agencias gubernamentales.

