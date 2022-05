Un autobús se vuelca en Bolivia y deja 5 muertos y al menos 15 heridos | Fuente: Comando Departamental de Policia Oruro

Un autobús se embarrancó este domingo en una carretera hacia la localidad de Cochabamba, en Bolivia, que provocó la muerte de cinco personas y hay al menos 15 heridos que ya fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.



El autobús de la empresa Inca partió desde la localidad boliviana de Villazón, fronteriza con Argentina, en el departamento altiplánico de Potosí hacia la central Cochabamba, a unos 800 kilómetros de distancia, y se volcó la madrugada de este domingo.



El vehículo chocó con la baranda metálica de contención en una curva y sufrió un vuelco de lateral izquierdo en la localidad de Paria que está ubicada en la carretera entre Cochabamba y Oruro, según informó el Comando Departamental de Oruro.



Este hecho dejó cinco personas fallecidas, entre ellos el conductor, un bebé de dos meses, dos mujeres, una de ella aún no ha sido identificada y hombre de 35 años, según el reporte.



En tanto los 15 heridos, de los cuales cuatro personas aún no han sido identificadas, fueron trasladados hacia hospitales de la ciudad de Oruro para ser atendidos, de acuerdo al reporte.



Entre los heridos identificados hay cuatro hombres y siete mujeres, la mayoría personas de la tercera edad.



Por ahora no se conocen las causas de este hecho, pero se presume que fue por la velocidad del autobús; sin embargo, la Policía está investigando este suceso.



El autobús quedó con varios daños materiales y está siendo trasladado por una grúa, según información de medios locales.



Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 muertos y unos 40.000 heridos, según datos oficiales.



De acuerdo a un informe de la Policía de Bolivia se advierte que la mayoría de accidentes se deben a "fallas humanas" que pueden prevenirse.

EFE