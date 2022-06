Tribunal Electoral señaló que, hasta el momento, no hay indicios de un presunto quiebre en la transición democrática | Fuente: EFE / referencial | Fotógrafo: Nathalia Aguilar

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Edson Fachin, dijo hoy martes que, pese a los temores de que algún candidato pueda desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de octubre y generar una crisis, hasta ahora no hay indicios de una posible ruptura democrática en el país.

"Puedo decir que hoy, 7 de junio de 2022, no vemos ningún síntoma de cualquier naturaleza que lleve a pensar en un eventual quiebre institucional en Brasil", afirmó la máxima autoridad electoral en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.

"No vemos ninguna circunstancia que pueda representar, en las actuales condiciones, una posible quiebra institucional. No hay ningún indicador en ese sentido", garantizó el presidente del TSE.

Fachin respondió así a insistentes preguntas sobre la posibilidad de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que viene poniendo en duda la transparencia y fiabilidad del sistema electrónico de votación en Brasil, pueda desconocer el resultado de las elecciones.

Presunto quiebre democrático

Según diferentes analistas, en momentos en que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos los sondeos de intención de voto para las presidenciales de octubre próximo con amplia ventaja, el líder ultraderechista viene preparando el terreno para desconocer el resultado en caso de una derrota y generar una grave crisis institucional.

Fachin atribuyó los ataques del jefe de Estado al sistema electoral a un intento de divulgar una "narrativa" favorable a sus intereses electorales.

"Es necesario entender que todo presidente tiene interés en ser reelegido y que los presidentes son políticos que buscan promover mecanismos políticos propicios para su elección, para lo que usan elementos y narrativas que están en el campo de la política", dijo.

"Pero las disputas de narrativas tienen que quedarse en el campo de la política. En la Justicia trabajamos con hechos y los hechos muestran que la Justicia Electoral es imparcial, transparente y que todo el proceso electoral brasileño es auditable", dijo.

Sobre la posibilidad de que algún candidato desconozca los resultados aseguró que el tribunal ha adoptado un conjunto de medidas preparatorias para dejar clara la transparencia y la fiabilidad de todo el proceso electoral, de modo que no pueda ser cuestionado.

Agregó que la demostración de la validez de los resultados electorales no compromete tan sólo a la Justicia Electoral sino también al Parlamento, a las Fuerzas Armadas, a la prensa, que es libre en Brasil, y a la comunidad internacional, que contará con numerosos observadores en las elecciones.

"Todas estas instituciones tienen un papel importante y estarán preparadas para decir que podrá haber ruido en las elecciones pero que vamos a continuar con el rumbo natural de las elecciones y a proclamar a los elegidos", afirmó.

Descarta injerencia de las FF.AA.

Fachin descartó que la decisión del tribunal de incluir en las comisiones de observación electoral a instituciones que puedan respaldar los intereses de Bolsonaro, como las Fuerzas Armadas, pueda facilitar que se cuestione el resultado de los comicios.

"En cuanto a las Fuerzas Armadas, puedo decir que no hay ningún síntoma que pueda llevar a pensar en una eventual quiebra institucional. Al contrario, las Fuerzas Armadas han prestado apoyo operacional y logístico en las elecciones. Las relaciones han sido muy fluidas y de mutuo respeto", insistió.

Afirmó que las Fuerzas Armadas son tan sólo una de las 16 entidades invitadas a fiscalizar el proceso y una de las 60 incluidas en el Observatorio de Transparencia Electoral.

"No hay dificultad en que las Fuerzas Armadas integren esas comisiones, incluso porque son formadas por técnicos y porque en ninguna circunstancia pueden afectar el proceso electoral en sí. La presencia de las Fuerzas Armadas en esas comisiones, que no es una novedad, no genera ningún embarazo ni dificultad para que el proceso sea realizado y el resultado acatado", concluyó. (EFE)