Canadá: camioneros que ocupan Ottawa responden a Justin Trudeau con una fiesta callejera

Los camioneras realizan bloqueos desde el pasado 29 en Ottawa, capital de Canadá. | Fuente: EFE

Pocas horas después de que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invocase la Ley de Emergencias para poner final al caos de las protestas, los manifestantes que ocupan desde el 29 de enero el centro de Ottawa, capital de Canadá, respondieron con una desafiante fiesta ante el Parlamento.



En la noche del lunes, a -16 ºC, que con la sensación térmica eran -23 ºC, los camioneros que desde el 29 de enero bloquean el acceso al Parlamento canadiense y han situado sus vehículos justo debajo de la oficina del primer ministro, montaron una particular discoteca en respuesta a Trudeau.



Con las luces de sus camiones iluminando el asfalto de la calle Wellington, las bocinas de sus máquinas creaban una cacofonía en la noche de Ottawa mientras unas decenas de personas desafiaban al intenso invierno canadiense, y de paso a su primer ministro, bailando al ritmo de la música improvisada.



"No nos vamos" aseguraba un manifestante con aplomo arropado en una bandera canadiense.



En otros tramos de la calle Wellington, las escenas eras similares. Grupos de manifestantes en torno a fogatas para calentarse mientras otros cocinaban en barbacoas con las que alimentar la tropa mientras en el fondo sonaba la música.



Para los manifestantes, nada ha cambiado a pesar de que en la tarde del lunes, Trudeau hizo historia en el país al invocar la Ley de Emergencias, una serie de poderes extraordinarios sólo pensados para momentos de crisis extrema.

Canadá | Fuente: AFP

Poderes de emergencia en Canadá

Trudeau, acompañado por la plana mayor de su Gobierno, la viceprimera ministra Chrystia Freeland, el ministro de Justicia, David Lametti, y el ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, había anunciado a las 16.30 del lunes de forma solemne que se veía forzado a usar los poderes de emergencia ante las dificultades de las autoridades para hacer cumplir la ley.



Trudeau es el primer gobernante en invocar la ley desde que fue instaurada en 1988.



Y la Ley de Medidas de Guerra, que precedió a la actual normativa, sólo fue utilizada en tres ocasiones. Las dos primeras veces en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La última vez por su padre, el entonces primer ministro Pierre Trudeau, en 1970 para responder a una oleada de ataques terroristas del Frente de Liberación de Quebec (FLQ).



"No podemos permitir y no permitiremos que las actividades ilegales y peligrosas continúen", declaró Trudeau en una intervención televisada el lunes a toda la nación.



Trudeau aseguró que la invocación de la Ley de Emergencia no supone el uso de las fuerzas armadas, como hizo su padre en 1970, ni añadirá impedimentos al derecho de manifestación u otros derechos básicos. (EFE)

El bloqueo de Coutts, un importante paso fronterizo por el que circulan hasta 1.200 camiones al día, se inició el 29 de enero en solidaridad con el llamado "Convoy de la libertad" que ocupa Ottawa. | Fuente: AFP

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.