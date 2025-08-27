Oposición venezolana confía en que Gobierno peruano declarará como organización terrorista al Cartel de Los Soles

Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de la dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, dijo en RPP que no tiene "la menor duda" de que el Perú, como otros países de la región, se sumará a los pronunciaientos de otros países de la región.

En diálogo con RPP, Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, dijo que se espera que el Gobierno peruano declare como organización terrorista al Cartel de Los Soles, sindicado por Estados Unidos como un grupo criminal liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos.

Como se recuerda, Estados Unidos determinó al Cartel de Los Soles como organización terrorista por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el último 25 de julio.

Esta designación por parte de Estados Unidos, ha llevado a varios países de la región de Sudamérica, como Argentina, Ecuador y Paraguay, a sumarse a esta postura. Por ello, Urruchurtu expresó su esperanza de que el Perú, se una a estas designaciones y el pedido sea elevado al Ejecutivo.

"En el caso de Perú, como otros de la región, evidentemente es un tema que debe evaluarse. Pero yo no tengo la menor duda de que, como otros países también lo están evaluando, seguramente esto es una decisión que está siendo discutida y que eventualmente pronto ocurrirá. Creo que en el caso de Perú hemos recibido los venezolanos un apoyo importante, no solo desde el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, sino evidentemente a la causa democrática. Estoy seguro que vamos a seguir contando con Perú para esto", declaró en La Rotativa del Aire.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., el cartel "proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa".

El Cartel de Los Soles y su vínculo con el Gobierno de Maduro

Por otro lado, Urruchurtu aseguró en RPP que existirían evidencias concretas que relacionan al actual gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, y altos mandos militares con el Tren de Aragua y el Cartel de Los Soles, este último declarado como organización terrorista por Estados Unidos y países de Sudamérica como Argentina, Ecuador y Paraguay.

"Lo importante de todo esto es que, en lo operativo, no solo estamos hablando de una organización criminal convencional, estamos hablando de que es una organización criminal desde el poder. Es decir, que está liderada desde el poder en Venezuela, desde el Estado venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro y de allí en adelante. Y eso es lo que lo hace, evidentemente, una situación en parte inédita, pero además riesgosa, porque estamos hablando de un gobierno en Venezuela que no solo es ilegítimo, sino que está desestabilizando a todo el hemisferio", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Mañana.

Urruchurtu aseguró que "durante años" en Estados Unidos "son varias las instituciones oficiales que están involucradas en estas investigaciones" para determinar al Cartel de Los Soles como organización terrorista. "No solamente es el Departamento de Estado o la Casa Blanca, aquí hemos visto al Departamento de Justicia, al Departamento del Tesoro, a la propia DEA, como encargada de, digamos, del seguimiento a todos estos temas vinculados al narcotráfico", sostuvo.

Asimismo, señaló que el cartel se encargaría, en Venezuela, del tránsito y la producción de estupefacientes, así como su distribución, lo que determinó como "un involucramiento no solo desde lo logístico, sino también desde las instituciones del Estado facilitando esto".