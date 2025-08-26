EE.UU. ordena mayor despliegue de buques al sur del Caribe, con la mirada puesta en el Cartel de los Soles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Para principios de la próxima semana, la primera de septiembre, llegará al sur del Caribe una mayor cantidad de buques de guerra, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el Cartel de los Soles.

Entre los nuevos navíos que serán desplegados en la región se encuentran el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, según aseguraron dos fuentes informadas sobre el nuevo movimiento de Washington, citadas por la agencia de noticias Reuters.

El aumento del despliegue apunta a abordar las amenazas a la seguridad nacional estadounidense, procedentes de "organizaciones narcoterroristas" especialmente designadas en la región, remarcaron las fuentes.

Esta información se conoce después de que el pasado 19 de agosto el Gobierno de Donald Trump ordenara desplegar tres buques destructores, con alrededor de 4.500 soldados a bordo, incluidos 2.200 infantes de marina, en aguas cercanas a las costas venezolanas.

¿El objetivo? Usar “todo su poder” para frenar el paso de drogas hacia el territorio estadounidense, mientras el Gobierno de Trump apunta de forma directa al cartel de los Soles, al que vincula a la Administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, Caracas niega los presuntos nexos.

En ese momento, la primera potencia ordenó el despliegue del USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale. Ahora, eleva la apuesta, mientras intenta cerrar el cerco al líder chavista.

Trump ha convertido la represión contra los carteles de la droga en un objetivo central de su Administración, como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

El pasado febrero, un mes después de retornar a la Casa Blanca, la Administración del líder republicano designó al Cartel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como “organizaciones terroristas globales”, al tiempo que Trump intensifica las medidas migratorias contra presuntos pandilleros.

A Venezuela “no la toca nadie”: Maduro reta a EE. UU.

En medio de las presiones de Estados Unidos, Nicolás Maduro, juró el lunes 25 de agosto que a su país "no la toca nadie" y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender al territorio venezolano de "las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos".

Maduro afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido "sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica" y "está desplegado" las "24 horas" del día "con su capacidad de combate y lucha armada".

Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, experimentan un nuevo episodio de tensión. Y es que la Administración Trump ha ido aumentando

Estados Unidos también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien el país norteamericano acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Maduro, durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que más del 90 % de la población de su país rechaza "los anuncios y amenazas" del Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro, esta tierra no la toca nadie, esta tierra es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores", expresó el líder del chavismo.

Asimismo, insistió en que Venezuela "es territorio limpio y libre del narcotráfico", mientras que EE. UU., afirmó, tiene "la sociedad con mayor consumo de drogas de todo tipo en el mundo", por lo que considera que "todo eso que ellos han llamado la guerra contra las drogas ha sido, es y será un fracaso".

El jefe de Estado también sostuvo que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, "odia a Venezuela" y "encabeza todos estos planes que no tienen viabilidad".

"Sencillamente está todos los días maquinando, utilizando su poder para la guerra psicológica, para la guerra política y para posicionar un escenario porque, lamentablemente, este señor, con su locura y su extremismo, pudiera llevar al presidente Donald Trump al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe", señaló.

Pero, según el mandatario venezolano, su país está y seguirá "en paz", al contar, agregó, con el poder militar "más poderoso desde la época de la independencia", es decir, desde el primer cuarto del siglo XIX.

Este mismo lunes, Maduro ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos para el viernes y sábado próximos, con el objetivo de "completar" el registro iniciado el fin de semana pasado frente a lo que considera "amenazas" de Estados Unidos.