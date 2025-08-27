Últimas Noticias
Entran en vigor los aranceles del 50 % de Donald Trump a las importaciones de India

Los gravámenes entran en vigor tras meses de frustradas negociaciones comerciales entre los dos países.
El nuevo gravamen duplica el fijado anteriormente en un 25 % sobre las exportaciones indias, amenazando su competitividad exportadora frente a rivales regionales como China y Vietnam.

Los aranceles del 50 % impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a algunos productos importados de India han entrado este miércoles en vigor, en lo que pretende ser una represalia de Washington contra el país asiático por sus compras de petróleo ruso.

El nuevo gravamen, justificado por el inquilino de la Casa Blanca al considerar que Nueva Delhi financia la guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania, duplica el fijado anteriormente en un 25 % sobre las exportaciones indias, amenazando su competitividad exportadora frente a rivales regionales como China y Vietnam.

Las altísimas tasas, unas de las más elevadas aplicadas por Estados Unidos en el continente, plantean además dudas sobre las ambiciones del primer ministro del país, Narendra Modi, de transformar el subcontinente en un importante centro manufacturero, según recoge la agencia de noticias Bloomberg, pese a que algunas industrias clave como los productos electrónicos y farmacéuticos están exentas del nuevo arancel.

Aranceles para productos de la India

Los gravámenes entran en vigor tras meses de frustradas negociaciones comerciales entre los dos países que han deteriorado sus relaciones, especialmente después de que el mandatario estadounidense arremetiera contra el Gobierno indio por la compra de crudo ruso, que Nueva Delhi ha defendido como forma de garantizar los suministros a sus más de 1 400 millones de habitantes.

En los últimos meses, el Ejecutivo de Modi se ha distanciado de Estados Unidos y en su lugar se ha aproximado a sus socios BRICS. De hecho, se ha comprometido con Moscú a aumentar su comercio anual en un 50 por ciento hasta los 100 000 millones de dólares 86 000 millones de euros), en los próximos cinco años.

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
