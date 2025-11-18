Cayó X: usuarios reportan problemas en la red social de Elon Musk

El equipo de RPP corroboró que el servicio se restableció alrededor de las 7:50 a.m., pero diez minutos después volvió a sufrir problemas de carga en los servidores.

Tranquilo (a), no es tu celular. Usuarios reportan la caída mundial de los servidores de la red social X (anteriormente Twitter), tanto en sus versiones para webs y móviles.

Los reportes de los usuarios indican que la caída afectó las funciones básicas, como la carga del inicio, la publicación de contenidos y el inicio de sesión.

La caída de la red social de Elon Musk fue confirmada por el portal DownDetector, cuya gráfica muestra un repunte abrupto en las notificaciones de errores en otras plataformas como Cloudfare y OpenAI.

El citado portal también registró picos masivos de incidencias en Colombia, Europa, Estados Unidos, México, entre otros países.

Durante la caída de X, Cloudflare informó que su red global experimentaba incidencias que podrían haber afectado a varios usuarios, por lo que investigaba el origen del problema.

Alrededor de las 7:50 a.m., el equipo de RPP pudo corroborar que la plataforma de X funcionaba correctamente en sus dos versiones, pero diez minutos después continuaron los errores de carga.

¿Qué es Cloudflare?

Cloudflare es una red que protege y acelera cientos de miles de páginas web en todo el mundo, entre ellas X. Su fin es funcionar como una capa entre usuarios y servidores, permite filtrar ataques, bloquear tráfico malicioso y distribuye contenido para que las páginas carguen con mayor velocidad.