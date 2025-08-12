Últimas Noticias
Elon Musk advierte demanda contra Apple por manipular la App Store y dar ventaja a ChatGPT

Elon Musk advierte demanda contra Apple por manipular la App Store, dar ventaja a ChatGPT y bloquear sus apps
Elon Musk advierte demanda contra Apple por manipular la App Store, dar ventaja a ChatGPT y bloquear sus apps | Fuente: Composición: Unsplash/X
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

Elon Musk acusa a Apple de excluir a sus aplicaciones X y Grok de las secciones recomendadas de la App Store, mientras que ChatGPT aparece con un trato preferencial, lo que ha llevado a Musk a considerar emprender acciones legales contra la compañía.

Durante la noche de este lunes, Elon Musk encendió las redes sociales con una serie de publicaciones en X donde celebraba el ascenso de Grok en las tiendas de aplicaciones a nivel global. En Estados Unidos, Grok alcanzó el 5º lugar en el ranking general de la App Store, un logro significativo para app de su empresa xAI.

Acusaciones de manipulación en la App Store

Esa misma noche Musk comenzó a cuestionar a Apple, acusándolo de manipular el posicionamiento de aplicaciones en la App Store para favorecer a sus competidores, en especial a OpenAI. Musk denunció que ni Grok ni X han sido incluidos en la sección de apps destacadas de la App Store, a pesar de su alcance mundial.

Según Musk, esta exclusión no tiene justificación, especialmente considerando que X es la app de noticias número uno en el mundo y en el mercado estadounidense, Grok figura entre las cinco aplicaciones más descargadas. "¿Estás jugando a la política? ¿Qué ocurre? Las mentes inquisitivas quieren saber", escribió en X.

El magnate señaló que esta maniobra aparenta ser una forma de manipulación para beneficiar a la competencia, en particular a OpenAI y su popular chatbot ChatGPT, que actualmente lidera la lista de las aplicaciones gratuitas más descargadas.

Musk continuó atacando a Apple y calificó esta práctica como una violación de las leyes antimonopolio. Adelantó que su empresa está considerando emprender acciones legales inmediatas contra Apple para denunciar esta supuesta manipulación.

La respuesta de la comunidad

En respuesta a las publicaciones de Musk, varios usuarios apoyaron sus acusaciones compartiendo videos que muestran lo difícil que es encontrar X y Grok en las recomendaciones de la App Store, a menos que las busques directamente. Mientras tanto, el chatbot de OpenAI sí aparece destacado en esas secciones.

Esta acusación se suma a una creciente tensión entre Musk y Apple, que ya enfrenta investigaciones antimonopolio en EE.UU. y Europa por restricciones impuestas a desarrolladores y la política de comisiones en la App Store. Por ahora, Musk no ha presentado formalmente la demanda, y Apple aún no ha emitido una respuesta.

METADATA E268 | La gama media se renueva: ¿Qué nuevas opciones han llegado al mercado?; Huawei y su glow up

¡Bienvenidos a METADATA, el podcast de Tecnología de RPP! Estas semanas estuvimos llenos de lanzamientos, ¿qué opciones nos brinda la gama media? Además, conversamos con Carlos Morales, PR Director de América Latina de Huawei, que ha traído su teléfono de tres pliegues al Perú. Vamos más allá de los productos y revisamos el renacer del gigante chino.
