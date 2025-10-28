Wikipedia tiene rival: Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia creada con inteligencia artificial

En menos de 24 horas acumuló casi 900 000 definiciones creadas con IA. Mientras el magnate denuncia que Wikipedia está “controlada por activistas de extrema izquierda”, críticos señalan que Grokipedia exhibe sesgos en varias de sus entradas.

El empresario sudafricano-estadounidense Elon Musk ha decidido ahora desafiar al proyecto de enciclopedia colaborativa en línea conocida como Wikipedia.

Su empresa xAI lanzó el lunes 27 de octubre Grokipedia, presentada como la alternativa a Wikipedia, a la que parte del ala republicana estadounidense acusa de parcialidad ideológica.

La versión inicial, numerada 0.1, ya contaba el lunes por la noche con más de 885 000 definiciones, frente a los más de 7 millones de artículos en inglés de Wikipedia.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Musk prometió que la versión 1.0, que saldrá próximamente, será “diez veces mejor” que la actual, la cual ya considera “mejor que Wikipedia, en su opinión”.

El empresario había aplazado unos días el lanzamiento de Grokipedia —anunciado a finales de septiembre—, alegando que necesitaban “más tiempo para purgar la propaganda”.

Como otros líderes republicanos, Musk lleva años criticando Wikipedia: en 2024 aseguró que el sitio estaba “controlado por activistas de extrema izquierda” y pidió dejar de donar a la plataforma.

Resultados con sesgo

“El objetivo de Grok y de (Grokipedia) es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, declaró el hombre más rico del mundo, precisando que el software de la enciclopedia es de código abierto, por lo que “cualquiera puede usarlo para cualquier propósito, de forma gratuita”.

Sin embargo, algunos artículos muestran un tono tendencioso. En la página dedicada a Elon Musk, por ejemplo, se afirma que el magnate “ha influido en el debate sobre varios temas”, lo que le habría valido “críticas de medios tradicionales con inclinaciones de izquierda”.

En el artículo sobre el movimiento Black Lives Matter, Grokipedia escribe que “movilizó a millones de personas” pero añade que “las protestas derivaron en disturbios, los más costosos de la historia de los seguros por daños a la propiedad”, sin mencionar —como sí lo hace Wikipedia— que “la gran mayoría de las manifestaciones de 2020 transcurrieron pacíficamente”.

Otro caso es la entrada dedicada al comentarista conservador Tucker Carlson, que destaca su papel en la “denuncia de los sesgos sistémicos del periodismo tradicional”, citando un artículo de Newsweek que solo reproduce esas afirmaciones en boca del propio Carlson.

Contenidos generados por IA

Creada en 2001, Wikipedia es una enciclopedia colaborativa mantenida por voluntarios y financiada principalmente por donaciones. Sus artículos pueden ser redactados o modificados por cualquier internauta y se rigen por un principio de “punto de vista neutral”.

En cambio, el contenido de Grokipedia se genera mediante inteligencia artificial, a través del asistente generativo Grok, aunque también incluye referencias a diversas fuentes en cada página.

En abril, el entonces fiscal federal de Washington, Ed Martin —nombrado por Donald Trump y ya reemplazado—, solicitó documentos a la Fundación Wikimedia (que administra Wikipedia) para determinar si cumplía los requisitos para gozar de exención fiscal.

A finales de agosto, dos congresistas republicanos, James Comer y Nancy Mace, abrieron una investigación sobre presuntas “maniobras organizadas para influir en la opinión pública estadounidense manipulando artículos de Wikipedia”.

El nacimiento de Grokipedia fue celebrado por varias figuras de la derecha, entre ellas el ideólogo ultranacionalista ruso Alexandre Douguine, quien calificó el artículo sobre él como “neutral”, “objetivo” y “justo”, en contraste con el de Wikipedia, que consideró “difamatorio”.