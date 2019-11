Menor de 10 años fue violada y asesinada por un adolescente de 13 que confesó el crimen. | Fuente: Beijing News

En China, al norte de la ciudad de Dalian, el asesinato y violación de una niña de 10 años a manos de un adolescente de 13 ha despertado la polémica entre sus habitantes y ha abierto el debate sobre cuál debería ser la edad a partir de la cual deben ser juzgadas las personas que cometen un crimen, pues en dicho país los menores de 14 años no pueden ser castigados como criminales.

El cuerpo de la niña fue encontrado el pasado 20 de octubre luego de que su hermano mayor la llevara a sus clases de pintura, según reporta China Daily. Cuando la pequeña no llegó a su casa, sus padres salieron a buscarla y encontraron su cuerpo muy cerca de su vivienda. De inmediato informaron a la Policía, que detuvo a un menor de 13 años quien confesó haber asesinado a la niña durante el interrogatorio al que fue sometido.

En declaraciones a un diario local, el padre de la niña, Jinyun News, reveló que el niño había llevado a la niña a su propia casa, había abusado sexualmente de ella y la había apuñalado hasta matarla. Tras cometer el crimen, dejó el cuerpo de la menor en un bosque cercano, en donde fue encontrado por su familia.

Por su parte, la Policía ha aclarado que no es posible levantar cargos en contra del adolescente debido a que al ser menor de 14 años es imposible atribuirle una responsabilidad legal, de acuerdo con el artículo N° 17 de la ley criminal china. Esta doctrina legal, conocida como “doli incapaz” estipula que no se puede juzgar a un niño de la misma manera que a un adulto, debido a que no poseen la madurez suficiente para ser conscientes del crimen cometido. Es por esto que el adolescente ha sido internado en un centro juvenil de rehabilitación por un periodo de tres años.

SE ENCIENDE EL DEBATE

En la red social Weibo (que vendría a ser un equivalente a Twitter para los chinos), cientos de usuarios se han mostrado indignados con la medida tomada en contra del menor. “La niña está muerta, pero el demonio que la mató está siendo protegido”, aseguró un usuario y criticó que, en tres años, el adolescente pueda empezar nuevamente su vida.

Asimismo, otros usuarios sugieren que los agresores sexuales sean castigaos con penas más duras. “No importa si una persona tiene 10 o 70 años. La edad no debería ser una excusa para cometer crímenes”, escribió otra persona.

Este no es el primer caso de un menor que comete un grave crimen en China: en marzo de este año, otro adolescente de 13 años fue detenido en la provincia de Jiangsu por haber atacado a su madre luego de una discusión. Sin embargo, luego fue conducido a casa, debido a que los efectivos policiales debían actuar acorde a la ley.