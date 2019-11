Estados Unidos iniciará una investigación contra TikTok | Fuente: iStock

El conflicto comercial entre Estados Unidos y China se mantiene en pie. A pocos días de la reactivación del bloqueo contra Huawei y las sospechas constantes sobre los peligros que diversas compañías chinas podrían generar contra la seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos inicia una revisión exhaustiva contra ByteDance, la compañía china dueña de la red social TikTok, una de las aplicaciones más populares entre jóvenes y adolescentes.

Hace dos años, ByteDance adquirió Musical.ly, una app con las mismas características que TikTok en Estados Unidos. El proceso de compra, que implicó un pago por mil millones de dólares, cerró el proceso hace dos años- Sin embargo, las constantes denuncias sobre privacidad de datos contra la plataforma levantaron las alertas.

Un informe de Reuters señala que legisladores estadounidenses han decidido abrir una investigación contra la red social para descartar riesgos de invasión a la privacidad y extracción de datos. Según el medio, la idea es evitar que esta empresa china pueda censurar contenido político sensible, y que se conozca el destino de cómo se usan los datos de los usuarios.

TikTok se ha vuelto una verdadera revolución en el uso de redes sociales dentro de Estados Unidos. Seis de cada diez usuarios activos en la plataforma tienen entre 16 y 24 años, y el total de participantes se establece en 26,5 millones.

El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), que revisa los acuerdos de los compradores extranjeros por posibles riesgos de seguridad nacional, ha comenzado a revisar el acuerdo de Musical.ly, dijeron las fuentes.

Las sospechas se activaron cuando TikTok no buscó autorización de CFIUS al adquirir este servicio. "Si bien no podemos comentar sobre los procesos regulatorios en curso, TikTok ha dejado en claro que no tiene mayor prioridad que ganar la confianza de los usuarios y reguladores en los Estados Unidos. Parte de ese esfuerzo incluye trabajar con el Congreso y estamos comprometidos a hacerlo", menciono una fuente de TikTok a Reuters.

En los últimos días, el líder de la minoría del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, y el senador Tom Cotton solicitaron una investigación de seguridad nacional, aduciendo que les preocupaba la recopilación de datos de usuarios en la plataforma de intercambio de videos y la posibilidad de que China censure el contenido visto por los usuarios de EE. UU.

También sugirieron que TikTok podría ser blanco de campañas de influencia extranjera. "Con más de 110 millones de descargas solo en Estados Unidos, TikTok es una amenaza potencial de contrainteligencia que no podemos ignorar", escribieron Schumer y Cotton a Joseph Macguire, director interino de inteligencia nacional.

Estas sospechas se asocian directamente con la presencia de cuentas que distribuyen contenido de ISIS y el grupo terrorista autodenominado “Estado Islámico”. La plataforma denunció y bloqueo una veintena de perfiles que diseminaban videos cortos para reclutar miembros a su agrupación.