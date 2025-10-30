Entre indignación y respaldo institucional: el impacto en Brasil tras el megaoperativo policial contra el Comando Vermelho

Dos días después del megaoperativo policial, un sentimiento de dolor llena las calles de Rio de Janeiro.

Todo empezó cuando el martes 28 de octubre, un operativo policial contra el grupo criminal Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão, dejó a más de 100 personas muertas.

La Policía de Río de Janeiro confirmó 121 muertes, entre ellas las de cuatro agentes de policía, mientras que la oficina de la Defensoría Pública de Río de Janeiro indicó al menos 132 muertos.

Aunque las cifras fluctuan, se trata de un balance sin precedente que reaviva los cuestionamientos sobre el accionar de la Policía cuando opera en las favelas.

Decenas de personas denuncian el uso excesivo de la fuerza y exigen la renuncia del gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro. El miércoles, residentes de las favelas protestaron frente a la sede del Gobierno estatal, gritando “¡asesinos!” y ondeando banderas brasileñas manchadas con pintura roja.

“Esto fue una masacre”, lamentó Barbara Barbosa, trabajadora doméstica del complejo de favelas de Penha, quien contó a la agencia AP que su hijo fue asesinado en una operación anterior.

“Pueden llevarlos a la cárcel, ¿por qué matarlos así? Muchos de ellos estaban vivos y pidiendo ayuda. Sí, son traficantes, pero son humanos”, también expresó la residente Elisangela Silva Santos, de 50 años, presente en la manifestación.

El activista comunitario Raull Santiago incluso afirmó haber encontrado pruebas de "brutalidad" policial mientras recogía cuerpos con otros miembros de su equipo.

“Vimos personas ejecutadas: baleadas por la espalda, con disparos en la cabeza, heridas de arma blanca, personas atadas. Este nivel de brutalidad, el odio esparcido (...) No hay otra forma de describirlo, salvo que fue una masacre”, aseguró el activista.

"Brasil debe romper este ciclo de extrema brutalidad"

La magnitud de la operación provocó la reacción de la ONU, que expresó preocupaciones sobre lo sucedido y pidió investigaciones.

“Entendemos plenamente los retos de tener que lidiar con grupos violentos y bien organizados como el Comando Vermelho. Pero Brasil debe romper este ciclo de extrema brutalidad y asegurar que las operaciones policiales cumplan con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”, declaró Marta Hurtado, portavoz de derechos humanos de la ONU.

Otras organizaciones defensoras de derechos humanos también pidieron que se aclare lo ocurrido durante el megaoperativo policial, en el que participaron alrededor de 2.500 policías y soldados brasileños, lo que incluyó agentes en helicópteros y vehículos blindados en las extensas favelas de bajos ingresos de Complexo de Alemão y Penha.

Human Rights Watch (HRW) Brasil tildó de “desastre” el operativo policial y de “una enorme tragedia” lo ocurrido, por lo que instó a la Fiscalía a investigar las circunstancias de “cada muerte”.

26 organizaciones internacionales o locales como Amnistía Internacional, Justicia Global, Conectas y el Observatorio de Favelas también publicaron un comunicado conjunto en el cual denuncian “el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad”, señalando que la lucha contra el crimen organizado “no se logra con sangre”.

En su declaración, las organizaciones también acusan al gobernador Cláudio Castro de ser el responsable de cuatro de las cinco acciones más letales en la historia reciente de este estado brasileño.

Lamentaron lo que “es, en realidad, una masacre producida por el Estado brasileño” que se inscribe en el “trágico histórico de matanzas cometidas por fuerzas policiales” en la ciudad carioca