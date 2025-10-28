Comando Vermelho: cuál es el origen, características y alcance de esta organización criminal de Río de Janeiro

El Comando Vermelho (CV) protagonizó un violento enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Río de Janeiro este martes, durante un megaoperativo denominado Operación Contención en los complejos Alemão y Penha, que resultó en 64 fallecidos —60 civiles y cuatro policías— y 81 detenidos, según el Gobierno estatal.

El operativo, con 2500 agentes, helicópteros y vehículos blindados, buscaba capturar líderes y frenar la expansión del grupo, que respondió con drones armados, bombas y barricadas. Esta acción, la más mortífera en la historia de Río, supera la masacre de Jacarezinho en 2021 con 28 muertos. El

CV, originado en la década de 1970 en la prisión de Ilha Grande, domina gran parte del narcotráfico en la ciudad y se extiende a nivel nacional e internacional.

Origen en prisiones durante la dictadura

El Comando Vermelho surgió en la década de 1970 en la cárcel de Candido Mendes, en Ilha Grande, Río de Janeiro, durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). Presos comunes compartieron celdas con guerrilleros de izquierda y disidentes políticos, y formaron una alianza para protegerse de la brutalidad de guardias y violencia interna.

Inicialmente, se organizaron como una milicia de autodefensa llamada “Falange Vermelha”, influenciada por ideales de justicia social, pero evolucionaron hacia el crimen organizado. Hacia 1979, el grupo se extendió a las calles de Río, financiando a presos mediante robos a bancos y asaltos.

En los años siguientes los traslados de líderes del CV a otros centros penitenciarios por decisión de las autoridades expandieron la influencia de esta organización en el sistema carcelario brasileño.

El Comando Vermelho cuenta con entre 30 000 y 35 000 miembros activos en más de 20 estados de Brasil, según estimaciones del Ministerio de Justicia de ese país. Otras fuentes elevan la cifra hasta 100 000 si se incluyen redes asociadas y células locales en favelas, fronteras y rutas de narcotráfico.

Estructura, actividades criminales, rivales y alianzas fracasadas

El CV opera con una estructura descentralizada, similar a una franquicia con células autónomas conectadas por líderes regionales, sin jerarquía estricta única.

El lema “Paz, Justicia y Libertad”, con el que se originó en las prisiones, contrasta con la violencia en los territorios que tiene controlados.

Se dedica principalmente al narcotráfico de cocaína, luego de que los años 80 se aliara con carteles colombianos y presuntamente con las FARC para intercambiar armas por droga.

Otras actividades incluyen contrabando de armas, extorsión, secuestros, préstamos usureros, robo de camiones blindados y lavado de dinero a través de eventos como bailes funk en favelas.

Su poder se concentra en Río de Janeiro, pero mantiene bastiones secundarios en Amazonas y Mato Grosso. Desde allí, controla rutas clave hacia las fronteras con Colombia, Perú y Bolivia, donde obtiene gran parte de la cocaína. También opera en Paraguay para el contrabando de armas y drogas, y en los últimos años extendió su presencia a Guyana Francesa.