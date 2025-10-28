Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Brasil: al menos 60 muertos en una gran operación contra las drogas en Río de Janeiro

Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan dos capturados durante un operativo este martes, en Río de Janeiro.
Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan dos capturados durante un operativo este martes, en Río de Janeiro. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Antonio Lacerda
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La operación fue llevada a cabo contra el Comando Vermelho, una de las bandas más poderosas del crimen organizado de Río de Janeiro. Entre los fallecidos hay dos policías, según informó el gobernador del Estado, Cláudio Castro.

El número de personas muertas en una gran operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro ascendió a 60, mientras que la cifra de detenidos alcanzó los 81, informaron este martes fuentes oficiales citadas por medios locales. Ello en medio de una gran operación policial contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado de Río de Janeiro.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dijo a los periodistas que entre los muertos hay dos policías y calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil.

Castro aclaró que la operación, que comenzó a primera hora de este martes, aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos.

Los agentes centraron sus operaciones en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas, en los que vecinos han dicho que escucharon tiroteos durante toda la mañana.

Medio locales han informado de que integrantes del Comando Vermelho han montado barricas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Medio locales han informado de que integrantes del Comando Vermelho han montado barricas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad. Fuente: EFE

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Medio locales han informado de que integrantes del Comando Vermelho han montado barricas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad, que según fuentes oficiales han movilizado a unos 2 500 agentes.

El gobernador Castro aseguró, y mostró unos vídeos como prueba, que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos puntos de las favelas.

De acuerdo con el primer balance, hasta ahora la operación ha dejado, además de una veintena de muertos, un total de 81 personas detenidas y, además, ha sido incautada medio centenar de armas de fuego, entre los que había 31 fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La operación también ha dejado un total de 81 personas detenidas.

La operación también ha dejado un total de 81 personas detenidas. Fuente: EFE

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Brasil Río de Janeiro Operativo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Latinoamerica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA