Comió almejas en peligro de extinción para un ‘reality show’ y ahora enfrenta cinco años de prisión

La almeja es una especie protegida en áreas tailandesas. | Fuente: Captura

La actriz surcoreana de 23 años, Lee Yeol-eum, podría ir a prisión por cinco años por haber arrancado y comida dos almejas gigantes de los aguas de Tailandia que se encuentran en peligro de extinción. El hecho ocurrió cuando la joven participaba de un ‘reality show’ con temática de supervivencia.

En la grabación del capítulo, se observa a Lee Yeol-eum buceando en busca del molusco en el Parque Nacional Hat Chao Mai durante el rodaje del programa The Law of the Jungle (La ley de la selva), un popular programa de Corea del Sur y el cual fue emitido hace unos días.

Luego de arrancar la concha gigante, la actriz regresa a la superficie para abrirlas. ““¡Ya lo tengo!”, exclama.

De acuerdo con AFP, esta almeja extraída es una especie en peligro de extinción y está protegida por la ley tailandesa. Las autoridades tailandases detectaron la acción de la mujer alertadas por una fotografía que circulaba en las redes sociales.

Narong Kongaid, director del Parque Nacional donde se grabó el programa, ha explicado que el miércoles presentó una denuncia contra la actriz por violar los reglamentos de los parques nacionales y la ley de protección de la vida silvestre. El fiscal aún tiene que decidir sobre un posible procesamiento de la actriz.

”Se enfrenta a cinco años de prisión” y una multa de 20,000 baht (578 euros), dijo Narong. La actriz ya no está en Tailandia, pero la policía puede emitir una orden de busca y captura.

En un comunicado publicado el viernes, el productor del programa surcoreano presentó sus "sinceras disculpas" por haber ignorado la normativa tailandesa y prometió prestar más atención en el futuro.