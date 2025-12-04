Líderes europeos advierten posible traición de EE.UU. a Ucrania en conversación filtrada por revista alemana: ¿quiénes hablaron y qué dijeron?

En una conferencia telefónica confidencial celebrada el lunes, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski que “existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en la cuestión territorial sin claridad sobre las garantías de seguridad”, según una transcripción en inglés obtenida por la revista alemana Der Spiegel.

El canciller alemán Friedrich Merz, por su parte, recomendó a Zelenski ser “extremadamente cauteloso en los próximos días” porque “están jugando con usted y con nosotros”, en aparente referencia a los enviados de Donald Trump Steve Witkoff y Jared Kushner.



La llamada, confirmada por varios participantes al medio alemán, contó con la presencia de líderes como el primer ministro polaco Donald Tusk, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, la danesa Mette Frederiksen, el noruego Jonas Gahr Støre, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo de la UE António Costa, además del presidente finlandés Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN Mark Rutte.



"Debemos proteger a Volodímir", y otras frases

Durante la conferencia, varios líderes expresaron preocupación por dejar a Ucrania sola frente a los negociadores estadounidenses.

El presidente finlandés Alexander Stubb afirmó “no debemos dejar a Ucrania y a Volodímir solos con estos tipos”, según la transcripción.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó esa postura al decir “estoy de acuerdo con Alexander; debemos proteger a Volodímir”.



Macron calificó la situación actual como un “gran peligro” para Zelenski, mientras Merz insistió en la necesidad de cautela ante las conversaciones paralelas que Witkoff y Kushner mantenían con Rusia.

Las tensiones se intensificaron tras la filtración en noviembre de un borrador estadounidense de 28 puntos que, según fuentes europeas, reflejaba en gran medida las demandas rusas, incluidas concesiones territoriales y acceso a los activos congelados.

Negociaciones y viaje de los enviados de Trump a Moscú

La llamada europea se produjo tras reuniones el fin de semana en Florida entre el asesor ucraniano Rustem Umyerov y los negociadores estadounidenses Steve Witkoff, Jared Kushner y el secretario de Estado Marco Rubio.

El martes, Witkoff y Kushner viajaron a Moscú, donde mantuvieron una reunión de cinco horas con Vladímir Putin. El asesor ruso Yuri Ushakov describió el encuentro como “útil”, aunque Putin expresó críticas a varias propuestas.

Está previsto que Umyerov y el jefe del Estado Mayor ucraniano Andriy Gnatov se reúnan nuevamente este jueves con Witkoff y Kushner en Miami, sin participación europea confirmada.

Reacciones oficiales y desmentidos parciales

Der Spiegel indicó en su publicación que el Palacio del Elíseo negó que Macron utilizara la palabra “traición”, aunque no detalló la formulación exacta del presidente francés.

Además, reportó que la oficina de Zelenski, la Cancillería alemana y la secretaría general de la OTAN declinaron comentar el contenido de la llamada.

No obstante, la revista alemana afirmó que dos participantes les confirmaron la precisión de las citas publicadas.

Der Spiegel destacó que en público, tanto Macron como Merz destacaron la cooperación transatlántica y los avances hacia un plan de paz, en contraste con el tono de la conversación privada.