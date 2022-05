En esta foto de archivo tomada el 18 de marzo de 2022, los empleados rocían desinfectante y limpian las superficies como parte de las medidas preventivas contra el coronavirus Covid-19 en los Grandes Almacenes Infantiles de Pyongyang | Fuente: AFP

Corea del Norte reportó el lunes ocho nuevas muertes por "fiebre", tras anunciar recientemente sus primeros casos de COVID-19, al tiempo que movilizó a sus militares para resolver problemas de "suministro de medicamentos".

El líder Kim Jong Un ordenó a la comisión militar actuar "para estabilizar de inmediato el suministro de medicamentos en la ciudad de Pyongyang involucrando las poderosas fuerzas de la rama médica del Ejército Popular", informó la agencia oficial KCNA.

El brote, que según Kim había causado "grandes trastornos", afecta a un país que no tiene vacunas contra la COVID-19, medicamentos antivirales o capacidad de realizar pruebas masivas.

Farmacias sin medicamentos



Según KCNA, Kim reportó que las "órdenes no se han realizado debidamente y los medicamentos no han sido suministradas a las farmacias", el domingo durante una reunión de emergencia del politburó nacional.

Indicó que las farmacias no acataron la orden de operar durante 24 horas.

Medios estatales informaron que 50 personas murieron, 1.213.550 sufren de fiebre y al menos 564.860 están bajo tratamiento médico.

Corea del Norte ha mantenido un rígido bloqueo contra el coronavirus desde el inicio de la pandemia, aunque expertos han dicho que con la presencia de la variante ómicron en la región, sería cuestión de tiempo para que la COVID-19 se propague por el país.

(Con información de AFP)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La hepatitis es la inflamación del hígado y no solo los virus pueden causarla, sino también la ingesta de alcohol o algunas medicamentos, así lo explicó el doctor Carlos Nureña, médico gastroenterólogo del hospital nacional "dos de mayo". Señaló que la hepatitis A, presenta malestar general, cefalea, y la persona suele se pone amarilla. El virus entra por la boca. La hepatitis B, puede quedarse de manera crónica y hasta puede llevar a la cirrosis o un cáncer de hígado. La hepatitis C, entre el 60% o 70 % se vuelve crónica y el 30% se vuelve cáncer, pero es mucho más difícil el virus crónico de la hepatitis B. El médico advirtió que todas las hepatitis pueden tener la presentación fulminante, es decir que le afecta tan directamente al hígado que no le permite reaccionar.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.