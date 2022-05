El ministro de Salud, Jorge López, resaltó que su sector avanza con la vacunación contra la COVID-19 en menores de edad. | Fuente: Andina

En el Día Internacional de la Familia, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge López, invocó a los padres de familia a cumplir con el esquema regular de vacunación de sus hijos e hijas, además de completar las dosis contra la COVID-19.

En ese sentido, el ministro resaltó que más del 50 % de la población escolar (entre los 5 a 11 años) ya completó su segunda dosis.

"Avanzamos con la vacunación contra la COVID-19, hemos superado el 58 % de cobertura con la tercera dosis (…) y felicito a los escolares, porque más del 50 % de nuestra población escolar tiene sus dos dosis", dijo el ministro.

Jorge López brindó estas declaraciones desde el vacunatorio del parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho, donde el Minsa realizó una jornada integral de salud para las familias del mencionado distrito.

Desarrollo de familias saludables

En la actividad también participó la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Diana Miloslavich, quien resaltó el rol importante que cumplen las familias como espacio seguro para inculcar valores a las niñas y niños.

"Seguiremos impulsando el desarrollo de familias saludables, para que a través de ellas podamos reducir las desigualdades sociales, por ello es importante construir un sistema nacional de cuidado que contribuya al bienestar de las personas en todas las etapas de su vida", indicó la ministra.

En el marco de la fecha conmemorativa, el titular del Minsa brindó su saludo a todas las familias peruanas y se comprometió a continuar fortaleciendo el sistema de salud que facilite el acceso a los servicios de salud a toda la familia.

"Un saludo a todas las familias peruanas que son el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Hacemos todos los esfuerzos para el cuidado integral de su salud, por ello les decimos que el Minsa está al servicio de ustedes", expresó el ministro Jorge López.

Durante la jornada de salud se brindaron los servicios, como toma de presión, tamizaje de glucosa, vacunación contra la COVID-19, esquema de vacunación para adultos mayores, planificación materna y reproductiva, consejería y descarte de VIH, salud bocal, consejería en salud mental, nutrición, afiliación al SIS, entre otros.

"Espacio Vital": La hepatitis es la inflamación del hígado y no solo los virus pueden causarla, sino también la ingesta de alcohol o algunas medicamentos, así lo explicó el doctor Carlos Nureña, médico gastroenterólogo del hospital nacional "dos de mayo". Señaló que la hepatitis A, presenta malestar general, cefalea, y la persona suele se pone amarilla. El virus entra por la boca. La hepatitis B, puede quedarse de manera crónica y hasta puede llevar a la cirrosis o un cáncer de hígado. La hepatitis C, entre el 60% o 70 % se vuelve crónica y el 30% se vuelve cáncer, pero es mucho más difícil el virus crónico de la hepatitis B. El médico advirtió que todas las hepatitis pueden tener la presentación fulminante, es decir que le afecta tan directamente al hígado que no le permite reaccionar.

