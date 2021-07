Los trabajadores de la salud atienden a pacientes infectados con COVID-19 en la sala de emergencias completa del hospital Nossa Senhora da Conceiao en Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. | Fuente: AFP

Brasil registró en las últimas 24 horas 108 732 nuevos casos y 1 324 fallecimientos asociados al coronavirus, lo que supone el segundo récord diario de infecciones a pesar de la desacelerada de la pandemia en los últimos días, según las cifras oficiales divulgadas este viernes por el Gobierno.



El número de nuevos casos solo quedó por debajo de los 115 228 registrados el 23 de junio y supera los 100 158 del 25 de marzo.



El Ministerio de Salud de Brasil aclaró que el elevado número de contagios este viernes, que casi triplica el promedio diario en la última semana (36 000 infecciones por día), obedeció a la inclusión de varios casos de días pasados que no habían sido contabilizados en el sureño estado de Río Grande do Sul.



Las autoridades de Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, incluyeron en su informe diario de este viernes 63 000 casos de la COVID-19 de otros días que no estaban en las estadísticas.



Brasil suma ahora 19.632.443 casos confirmados y totaliza 548 340 óbitos desde el primer contagio, el 26 de febrero de 2020, y desde la primera muerte, el 12 de marzo del mismo año.



Reducción de muertes diarias

Según el último boletín del Ministerio de Salud de Brasil, entre el jueves y este viernes se presentó un significativo aumento en el número de infectados (+118,5 %) y una reducción en el de muertes diarias (-6,2 %).



De acuerdo con el reporte, de los 19,6 millones de infectados en esta nación de casi 212 millones de habitantes, 18.331.462 pacientes se han recuperado, lo que supone el 93,3 % del total.



Otros 752 641 pacientes se encuentran en acompañamiento médico en hospitales o en sus residencias después de haber dado positivo a la COVID-19 en las pruebas clínicas.



Brasil, uno de los tres países en el mundo más afectado por la pandemia en números absolutos junto a Estados Unidos e India, registra una tasa de mortalidad de 261 decesos por cada 100 000 habitantes y una incidencia de 9 342 personas infectadas en la misma proporción.

El promedio de casos en la última semana se elevó hasta 46 333 contagios diarios este viernes, por la situación excepcional en Río Grande do Sul, lo que interrumpió la tendencia a disminución constante en los últimos días y que ya aproximaba la media semanal a la registrada el 6 de enero, cuando fue de 35 422 infecciones por día.



El número promedio de muertes diarias en la última semana, en tanto, bajó este viernes a los 1.135, y el 53,1 % de las ciudades no registró ninguna muerte relacionada con la COVID-19 en la última semana, según la Confederación Nacional de Municipios (CNM) de Brasil.



El organismo indicó que en un 19,1 % de las ciudades del país el número de decesos se mantuvo estable, mientras que en otro 16,6 % disminuyó.



El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil con 46 millones de habitantes y localizado en la región sudeste, sigue siendo el de más casos confirmados (3.991.188) y muertes (136 884).



Así avanza la vacunación

Brasil ha aplicado 130,4 millones de vacunas, con 93,6 millones suministradas en primera dosis y 36,7 millones en segunda o única.



La nación suramericana ha conseguido inmunizar con 2 dosis o con aplicación única a un 17,4 % de su población.



De otro lado, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) informó que, pese a la cancelación este viernes, por sospechas de irregularidades, del acuerdo entre el Gobierno y el laboratorio indio Bharat Biotech para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, no descarta continuar el análisis de este inmunizante para su posible importación.



Anvisa también comunicó que acompaña los estudios de la comunidad científica internacional sobre la necesidad de una tercera dosis de refuerzo para algunas de las vacunas aplicadas en el país.



(Con información de EFE)

El doctor Elmer Huerta conversó con el doctor Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de salud (INS) sobre la efectividad y eficacia de las vacunas contra el nuevo coronavirus que se inoculan en el país. El especialista explicó que la eficacia tiene que ver con los resultado que se puede tener con la vacuna cuando se realiza una investigación y la efectividad es cuando las vacunas se aplican en los programas regulares de vacunación, es decir qué tan efectiva es en casos reales para prevenir casos o enfermedades severas.

