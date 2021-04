Un grupo de turistas caminan por una calle en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). | Fuente: EFE

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este domingo una serie de recomendaciones a las autoridades locales para restringir a partir de este lunes la movilidad y evitar un "tercer pico doloroso" de la pandemia de nuevo coronavirus.



Las medidas, que regirán desde las cero horas de este lunes, hasta las cero horas del 19 de abril, varían según el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en cada ciudad y, en el caso más extremo, contemplan la restricción de la movilidad entre las seis de la tarde y las cinco de la mañana en donde la ocupación sea superior al 85 %.



"Estas medidas las aplicamos de manera preventiva y anticipativa. Invito a todos los colombianos para que a conciencia las adoptemos para evitar en nuestro país una situación de un tercer pico doloroso", dijo Iván Duque en una declaración en Cartagena de Indias.



Hasta el momento la pandemia del COVID-19 deja en Colombia más de 2,4 millones de contagios y 63 932 fallecidos.



Sugerencias a alcales y gobernadores

Las recomendaciones para el manejo de la pandemia las hace el Gobierno pero son los alcaldes y gobernadores los que finalmente deben ponerlas en vigor.

Recalcó que las sugerencias se hacen porque la situación epidemiológica de Colombia ha presentado incrementos en algunos municipios en las últimas semanas y que existe el riesgo de un "nuevo ascenso nacional en las próximas semanas".



Detalló que los municipios que están en observación por aumento en la curva de casos y muertes de la COVID-19 son: Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira.



Igualmente, que las ciudades en observación por incremento tanto en casos y muertes como en la ocupación de las UCI son Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla.



Las recomendaciones

Iván Duque explicó que las recomendaciones del Gobierno para las ciudades con ocupación UCI superior al 85 % son las de adoptar el toque de queda entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana.



También instaurar el "pico y cédula", un método para controlar la circulación de personas según el último dígito de su documento de identidad.



Por otro lado, para las ciudades con ocupación UCI entre el 80 % y el 85 % el toque de queda irá de las 8 de la noche a las 5 de la mañana, y también se debe instaurar el "pico y cédula".



Mientras tanto, para las urbes con ocupación de las UCI entre el 70 % y el 79 % el toque de queda irá de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.



Y, por último, para las ciudades con ocupación de UCI entre el 50 % y el 69 %, la restricción de movilidad comenzará a la medianoche y finalizará a las 5 de la mañana.



Iván Duque puntualizó que las recomendaciones permiten en todo momento el "tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas".



"Bajo ninguna circunstancia se puede prohibir el acceso presencial para la adquisición de bienes de primera necesidad durante la restricción nocturna de movilidad", apostilló.



El presidente aclaró que no queda prohibida la venta de bebidas embriagantes, ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o de domicilios.



Igualmente, recomendó a los gobernadores no autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas, no habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile, ni el consumo de licor en espacios públicos y en establecimientos de comercio.



(Con información de EFE

NUESTROS PODCAST



"Espacio vital": La ivermectina no debe usarse para prevenir ni tratar la covid-19. La OMS recomendó retirar este medicamento del tratamiento para el nuevo coronavirus luego de que estudios científicos comprobaran que no ocasionaba ningún efecto beneficioso para ello.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.