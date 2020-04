Para reducir el número de veces que se va al supermercado es recomendable acudir con una lista preparada para comprar los alimentos según el menú de cada día. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ALEX HALADA

Las autoridades de la mayoría de países han llamado a la población a respetar el aislamiento social obligatorio y quedarse en sus casas, sin embargo, algunos deben salir de sus hogares de camino al supermercado para abastecerse de comida. Mascarillas y guantes cubren los rostros y las manos de algunas personas que acuden a comprar víveres y buscan no contraer el Covid-19.

Sin embargo, la posibilidad de contagiarse existe y, según revela la Harvard T.H. Chan, escuela de salud pública de la Universidad de Harvard, el mayor foco de contagio del nuevo coronavirus cuando se va al supermercado sucede al tocar el carrito o la cesta de compra.

El estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, indica que el virus permanece hasta tres días en superficies duras de plástico o acero, como lo son las asas de la cesta o del carrito de compras. En el caso del cartón, el Covid-19 puede permanecer hasta por 24 horas y cuatro en el cobre.

En vista de prevenir un posible contagio, la institución sanitaria sugiere utilizar toallitas húmedas desinfectantes para limpiar todas las superficies que tengan contacto con el carro o la cesta, y tirar a la basura de inmediato el material de limpieza utilizado. Además, se recomienda utilizar guantes desechables antes de tocar el carrito.

Otra opción es llevar una bolsa reutilizable amplia, e introducir los víveres ahí. Así se evita tener contacto con las canastas y carritos. Al llegar a casa, la bolsa debe ser desinfectada a fondo y, al salir de la tienda, deberás desinfectarte las manos con gel desinfectante. Finalmente, al llegar a casa, desinfectar las manillas de las puertas del coche, los picaportes de la puerta y lavarte las manos con jabón.