Ante la falta de personal, médicos cubanos llegarán al país europeo para apoyar en los hospitales. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: MIGUEL MEDINA

“Parece que los pulmones dejan de funcionar de repente, sin una aparente razón”. El nuevo coronavirus no “sigue un esquema preciso”, señala un enfermero italiano del Hospital de San Gerardo de Monza al medio Ansa it Lombardia, y revela que los pacientes aislados muchas veces no pueden despedirse de sus familiares.

“Sería bello lograr poner en contacto a los pacientes del departamento de reanimación con sus seres queridos, pero no hay posibilidad, están aislados. Además, no tenemos tiempo de pensar en llamadas, porque hay veces que sin algún motivo los pulmones dejan de funcionar de repente, como si se apagaran, a veces sin que se logre recuperar la situación”, explica.

Italia es el país más afectado de Europa por el COVID-19. Este domingo registró un nuevo récord de decesos por la enfermedad en 24 horas: el número de muertos ascendió a 1809 en el país, según el último balance publicado por Protección Civil.

Testimonios como el de este enfermero han puesto en evidencia la situación que se vive en los hospitales italianos de la región del norte, en donde la pandemia del COVID-19 divide a las familias.

“Muchos de nosotros vivimos solos, después de haber mandado a las familias a casas de amigos y parientes, para no ponerlos en riesgo”, reveló, y agregó que se trata de una situación “muy dura”, que muchos ciudadanos no comprenden todavía. El joven espera que con las restricciones impuestas por el Gobierno, dentro de 20 o 30 días se pueda ver una mejoría.

El peor momento para el personal de salud es la noche, puesto que son pocos en guardia y “el cansancio pesa”. Giuseppe Conte, primer ministro italiano, ha vuelto a hacer un llamado para que nadie salga de casa, salvo por motivos inaplazables.