El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, un colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro, dijo este jueves haber "superado" al nuevo coronavirus tras ser diagnosticado hace dos semanas, engrosando la lista de dirigentes chavistas contagiados.

"Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección por COVID-19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana", escribió el funcionario en Twitter.

Jorge Rodríguez indicó el 12 de agosto por la misma red social haber recibido el "diagnóstico de infección" de COVID-19 y que cumpliría entonces con "el aislamiento y los cuidados necesarios a fin de superar el cuadro viral".

Varios dirigentes venezolanos han anunciado en las últimas semanas haber dado positivo al nuevo coronavirus, entre ellos Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente y número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami; y el jefe de gobierno de Caracas, el dirigente chavista Darío Vivas.





Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección x Covid 19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos. Comparto poema del chino Valera Mora, para la sonrisa pic.twitter.com/AqhBeijxVe — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 27, 2020

Darío Vivas murió el 13 de agosto a los 70 años, casi un mes después de haber dado positivo en un test de COVID-19, siendo el primer funcionario próximo al gobierno de Maduro en fallecer por el virus, cuya propagación se acelera en Venezuela.

Cabello y El Aissami aseguraron, por su parte, haber superado la enfermedad, al igual que Rodríguez.

Desde que la pandemia llegó en marzo al país, de 30 millones de habitantes, hay 41 965 contagios confirmados y 351 muertes, según cifras oficiales, cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerar que esconden una situación mucho peor.

