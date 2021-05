India supera los 250 000 fallecidos por COVID-19. | Fuente: EFE

India superó este miércoles los 250 000 muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia que golpea con fuerza al gigantesco país de 1 300 millones de personas, según datos oficiales.

Según el Ministerio de Salud, 4 205 personas murieron en las últimas 24 horas, con lo que el balance total de muertos se eleva a 254 197 desde el inicio de la pandemia.

El número de contagios adicionales fue de casi 350 000, por lo cual el total de casos acumulados se ubica en los 23,3 millones.

La pandemia parece estar disminuyendo en las principales ciudades, pero el virus está desenfrenado en el vasto interior rural de la India, donde viven dos tercios de la población.

Muchos expertos creen que las cifras reales están probablemente subestimadas.

"Las muertes son mucho más numerosas de lo que revelan nuestros datos oficiales", dijo a la AFP Anant Bhan, investigador independiente en política de salud y bioética.

"Incluso una cifra tres o cuatro veces superior sería una subestimación", agregó.



Hallan cadáveres en el río

Decenas de cadáveres aparecieron flotando en las aguas del río Ganges, en el norte del país, ayer y este martes entre la sospecha de que podría tratarse de víctimas de coronavirus en medio de una devastadora segunda ola que ha colapsado hospitales y crematorios.

"El incidente de los cadáveres encontrados frotando en el Ganges en la región de Buxar de Bihar es lamentable, definitivamente se trata de una cuestión en investigación", afirmó en Twitter el ministro indio de Recursos Hídricos, Gajendra Singh Shekhawat.

Los cadáveres, unos cien según la cadena de televisión delhí NDTV, aparecieron ayer en las orillas del sagrado Ganges en la localidad de Buxar, cercana a la frontera con el vecino estado de Uttar Pradesh.

Decenas de nuevos cuerpos aparecieron este martes en la localidad de Ghazipur, en Uttar Pradesh, informó el juez de distrito de la zona, M.P. Singh, en declaraciones recogidas por la agencia local ANI.

"Hemos recibido la información y nuestros oficiales están presentes en la zona, donde se está llevando a cabo una investigación. Intentamos saber de dónde han venido", dijo Singh.

La vista de cadáveres en el Ganges no es una novedad, ya sea porque las familias más humildes no pueden permitirse pagar una cremación o por otros motivos, aunque no es frecuente que aparezcan decenas de golpe.

Sin embargo, India se encuentra sumida en una crisis por el avance del coronavirus, por lo que se ha desatado el temor de que los cuerpos pertenezcan a fallecidos por una enfermedad que golpea tanto a las grandes ciudades como al medio rural.

(Con información de AFP)





