Varios factores han influido en el aumento de las cirugías estéticas en un número de países. | Fuente: Flickr

No son pocas las personas que han decidido someterse a una cirugía estética durante la pandemia por la COVID-19 en algunos países, a pesar de que la crisis económica ha ocasionado que miles de negocios cierren sus puertas y que muchos tengan que ajustar sus bolsillos.

De acuerdo con la BBC, esto se debe en parte a que el trabajo remoto se ha implementado en un gran número de empresas, y que el uso de la mascarilla se ha vuelto imprescindible para evitar contagiarse del virus.

Centros en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Australia han registrado un incremento enel número de pacientes que buscan tratamientos estéticos como rellenos en los labios, estiramientos faciales, botox y rinoplastias.

"Decidí hacerme los procedimientos durante la cuarentena porque me permitía sanar a mi propio ritmo", contó una paciente de Los Ángeles a la BBC, que optó por colocarse rellenos en los labios y eliminar grasa de sus mejillas.

"Operarse los labios no es algo que los hombres tiendan a hacer, por lo que para algunas personas puede ser algo diferente. Por lo tanto, preferí quedarme en casa y recuperarme por completo y que la gente no supiera qué operación me había hecho una vez que estuviera fuera", agrega y revela que, la última vez que se realizó la misma operación, tuvo que acudir al trabajo y salir en público con los labios muy hinchados.

Rod Rohrichm, cirujano plástico estadounidense, aseguró que hoy en día atiende a muchos más pacientes de lo normal, gracias a que los pacientes pueden pasar el periodo de recuperación en confinamiento y trabajando a distancia. .

"De hecho, pueden recuperarse en casa y también pueden usar una mascarilla cuando salen a la calle después de una rinoplastia o una cirugía estética. La gente quiere reanudar su vida normal y parte de eso consiste en verse tan bien como se sienten", indicó.

Además de Estados Unidos, Corea del Sur experimenta un aumento en los servicios otorgados por las clínicas estéticas, a pesar de haber sido uno de los primeros países en registrar casos de COVID-19.

"A pesar del coronavirus, se estima que el número de pacientes aumentará en 50% en comparación con la misma temporada del año pasado", dijo un portavoz de la Clínica BK, ubicada en Seúl.

En la misma línea se encuentra Japón, en donde la Asociación de Medicina Estética ha advertido que los tratamientos cosméticos “no eran esenciales para muchas personas”, por lo que era preferible que la población se mantuviera alejada de las cirugías para evitar la propagación del coronavirus.

