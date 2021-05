Tanto los desarrolladores de Sputnik V como los de AstraZeneca han defendido desde fines de 2020 la posibilidad de estudiar los efectos de la combinación de ambos fármacos. | Fuente: AFP

Rusia ha frenado la investigación clínica en su territorio de la combinación de las vacunas anticovid AstraZeneca y Sputnik V, según informó este viernes el portal "Pharmatsepticheski Vestnik".



El medio ruso, especializado en noticias de la industria farmacéutica, citó un documento del Ministerio de Sanidad de Rusia, según el cual el Comité de Ética dio un dictamen negativo de las primeras dos fases de pruebas clínicas de las vacunas AZD1222 y rAd26-S, códigos que corresponden a ambos fármacos.



Tanto los desarrolladores de Sputnik V como sus colegas británicos han defendido desde fines de 2020 la posibilidad de estudiar los efectos de la combinación de ambos fármacos, para ofrecer "programas de inmunización más flexibles" y mejorar la inmunidad a largo plazo.

Ausencia de documentación

Por su parte, el Ministerio de Sanidad informó en un comunicado de que no se trata de una negativa categórica a esta propuesta, e indicó que la decisión será tomada después de que las partes involucradas entreguen la información solicitada por las autoridades sanitarias.



Explicó que el dictamen negativo se debió a "la ausencia de una serie de documentos y datos en la solicitud", necesarios para valorar los "aspectos éticos y clínicos de la investigación".



La investigación estará patrocinada por AstraZeneca, con apoyo de la compañía rusa R-Pharm, el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), y el Centro Gamaleya, creador de la Sputnik V.



El estudio prevé la participación de dos grupos de voluntarios: el primero será inoculado inicialmente con una dosis de AstraZeneca, y 28 días después, con una dosis del primer componente de Sputnik V, y el segundo grupo, con los mismos fármacos, pero en orden inverso.



AstraZeneca desconoce decisión



Una portavoz de la oficina de AstraZeneca en Moscú declaró a Efe que hasta el momento no se ha recibido "ninguna confirmación oficial por parte del Comité de Ética sobre la decisión respecto a la investigación".



"Esta información no significa que la investigación no esté aprobada. Las preguntas hechas por el Comité de Ética se refieren al primer paquete de documentos. El Ministerio de Sanidad de Rusia nos pidió datos adicionales en el marco del proceso de aprobación de la investigación", añadió.



AstraZeneca señaló que en estos momentos prepara "un paquete actualizado de documentos", que será enviado al Ministerio de Sanidad próximamente.



"Además de Rusia, esta investigación se lleva a cabo en Azerbaiyán, y ya fue aprobada por los reguladores en Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia", añadió.



(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.