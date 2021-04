Una paciente descansa en el área de Cuidados Intermedios del Hospital Público de Rivera (Uruguay). | Fuente: EFE

Un brote de COVID-19 en una residencia de ancianos y la muerte de 15 personas que vivían allí sin que fueran trasladadas a un centro de cuidados intensivos pusieron en alerta a las principales autoridades sanitarias de Uruguay.



Este lunes, según confirmaron a Efe fuentes del Ministerio de Salud Pública, el titular de esa cartera, Daniel Salinas, y la subdirectora general de Salud, María Giudici, viajaron al departamento (provincia) de Río Negro, en el oeste del país, donde ocurrió esta situación.



También comparecerán en ese lugar autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

"Estuvimos en cuarentena y no pasó nada"

Después de que se conociera la noticia durante el fin de semana, este lunes la directora técnica del residencial, Daura Garaza, fue entrevistada en Radio Universal, donde explicó que estas personas murieron allí y no fueron trasladadas a centros de cuidados intensivos debido a que "no hay lugar" en ese departamento.



De acuerdo con esto, expresó que los ancianos cursaron la enfermedad de la COVID-19 con internación domiciliaria, ya que para ellos ese hogar es "su casa".



"Nosotros durante un año estuvimos en cuarentena y no pasó nada. El día previo a que nos vacunáramos encuentro a dos residentes que estaban con síntomas", relató Garaza, quien agregó que enseguida se hicieron test rápidos que arrojaron resultados positivos para coronavirus SARS-CoV-2.



Por ello, en los siguientes días se hizo lo mismo con los demás residentes y otros 22 dieron positivo.



Por otra parte, Garaza apuntó que ningún familiar pidió que los pacientes fueran trasladados a centros sanitarios de otros departamentos y remarcó que le parece "perfecto" que investiguen su accionar al frente del centro.



"Todos hablan de 15 muertos como si a la doctora le importara un carajo que se hayan muerto, como si a la doctora no le importara nada, como que si la doctora no tiene sentimientos y la doctora los ama", subrayó.



Finalmente, Garaza, quien puntualizó que no sabe cómo ingresó el nuevo coronavirus al lugar, contó que ella se contagió trabajando allí y se quedó a hacer la cuarentena para poder ayudar con la situación.

Nuevo récord de positivos

Este domingo, Uruguay registró un nuevo récord de positivos de la COVID-19 al sumar 3 855 casos nuevos y llegar a 117 757 confirmados (25.502 con la enfermedad en curso y 393 personas ingresadas en cuidados intensivos) desde que comenzó la pandemia en el país.



Además, se registraron 30 fallecimientos por casos vinculados con el coronavirus SARS-CoV-2, cifra que elevó los decesos a 1 101.



(Con información de EFE)

"Espacio vital": La ivermectina no debe usarse para prevenir ni tratar la covid-19. La OMS recomendó retirar este medicamento del tratamiento para el nuevo coronavirus luego de que estudios científicos comprobaran que no ocasionaba ningún efecto beneficioso para ello.

