¿Cuándo comenzará a volver todo a la normalidad? | Fuente: EFE

El año 2020 fue un desafío para la humanidad con la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 81 millones de contagios y casi 1,8 millones de muertos, además de crisis económica en el mundo.

La llegada del 2021 significa para muchos una nueva oportunidad, y lo es, pero no precisamente para que todo vuelva a la normalidad, según refiere Nicholas Christakis, co-director del Instituto de Ciencias de las Conexiones en la Universidad de Yale y autor de Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live (La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en nuestro modo de vida).

Para The Guardian, Christakis sostuvo que el 2021 será un nuevo desafío, distinto al del 2020, porque demandará la campaña de salud pública más grande de la historia.



"Nosotros somos la primera generación de humanos vivos que enfrentaron esta amenaza y pudieron responder en tiempo real con medicinas eficaces. Es un milagro”, expresó.

Tal como sucedió luego de la pandemia de gripe de 1918-1919, la recuperación llega como una respuesta, la cual define como "los años locos de los 20", pero que no volverán inmediatamente.

“Una vez que terminan las pandemias, suele seguir un periodo en el cual la gente busca mucha interacción social”, explicó. “Durante las epidemias hay aumentos en la religiosidad, la gente se vuelve más abstemia, ahorra dinero, elude los riesgos. Hoy estamos viendo todo eso, como hemos visto durante cientos de años de epidemias”.​

"Los años locos de los 20" del siglo XXI serán posibles solo cuando haya un nivel de inmunidad importante al nuevo coronavirus, por lo cual la vacunación será clave.

Si bien la inmunidad colectiva se puede lograr mediante la exposición y altas tasas de letalidad, si se vacuna al 75% de la población esta pandemia podría terminar “mucho antes y con menos muertes” que librada a su curso natural, aseguró.

¿Y EL 2021?

La fabricación y la distribución de las vacunas será el máximo desafío del 2021, así como la persuasión para que el público la acepte.

Según la eficacia de la vacunación, el coronavirus podría infectar a entre el 40% y el 60% de la población del mundo, estimó.

“Estimo que vamos a tener una recesión seria que dure bastante, en consecuencia. Y creo que los jóvenes y otros miembros vulnerables de la sociedad serán los más afectados. Mucha gente joven cargará con estas cicatrices durante mucho tiempo. Hay distintos tipos de impacto -social, psicológico, económico y clínico- en gente distinta -jóvenes, viejos, adultos- de distintos orígenes y niveles económicos”, agregó.

Durante 2021 los científicos seguirán desarrollando otras vacunas candidatas, los gobiernos las evaluarán y aprobarán y cada vez más gente podrá recibirlas; además, se aprenderá sobre cuestiones claves como cuánto dura la inmunidad que confieren.

2024 TRAERÁ LA ANSIADA NORMALIDAD

De acuerdo al autor, será el 2022 el que acabe con las principales restricciones, como la del uso de mascarilla y el distanciamiento social.

“Entonces entraremos a un segundo periodo, cuando nos recuperemos del golpe psicológico, social y económico del virus. Así ha sido durante siglos con otras epidemias: nos llevará un par de años reconstruir nuestra economía y recuperarnos”, indicó a PBS.

Eso continuará al menos hasta finales de 2023, pues será recién el 2024 el año en el que “la vida lentamente comenzará a volver a la normalidad, con algunos cambios persistentes”.

“Hacia 2024 las tendencias de la pandemia se habrán revertido. La gente va a buscar interacción social sin pausa. Eso podría incluir sexo licencioso, mucho gasto y una retracción de la religiosidad”, enumeró.​