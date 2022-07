Cuba desarrolla una nueva vacuna contra la variante ómicron | Fuente: AFP

Cuba desarrolla un antígeno contra la variante ómicron del coronavirus SARS-COV-2, causante de la COVID-19, que se encuentra a punto para su próxima formulación como candidato vacunal, informaron este lunes medios oficiales.



El antígeno, que se ha producido a nivel de laboratorio por la industria biofarmacéutica de la isla, está listo para iniciar el proceso de ensayos preclínicos y clínicos en humanos, según explicó el presidente del grupo estatal BioCubaFarma, Eduardo Martínez, citado por el periódico Granma.



Sobre la efectividad de las vacunas anticovid, el científico señaló que las variantes nuevas del coronavirus escapan cada vez más a la inmunidad inducida e incluso a la obtenida debido a la infección por el virus.



No obstante, consideró que las tres vacunas cubanas contra la COVID-19 todavía tienen un alto nivel de protección contra la enfermedad grave y la muerte, sobre todo cuando se tienen altos títulos de anticuerpos.



El directivo refirió que entre las variantes derivadas de ómicron está la BA.5, que ha provocado un nuevo rebrote de la COVID-19 en el mundo, y una tendencia al incremento de los casos positivos en Cuba durante las últimas semanas.

Casos covid en aumento

Cuba superó el pasado sábado el centenar de casos diarios de COVID-19 por primera vez en más de dos meses, al confirmar 114 nuevos contagios, y el domingo último registró 103 nuevos contagios, cifras que el Ministerio de Salud Pública (Minsap) no reportaba desde el 14 de mayo, cuando notificó 103 infectados.



El directivo de BioCubaFarma apuntó que la variante la BA.2.75 -conocida como Centauro- comparte 45 mutaciones con ómicron BA.5, está reportada actualmente en unos 12 países y puede ser cinco veces más contagiosa que ómicron BA.1, aunque todavía no hay mucha información sobre si aumenta el riesgo de gravedad.



"Por eso la decisión de nuestro país de reforzar con otra dosis", añadió.



Asimismo indicó que se ha estado estudiando la inmunidad de alrededor de 6 000 personas en el país, y los resultados preliminares arrojan que existe en la población cubana un "alto nivel de inmunidad" contra el coronavirus.



Aunque las autoridades sanitarias cubanas han dado por controlada la pandemia en la isla como resultado de una campaña de vacunación masiva con formulaciones contra la COVID-19 de factura nacional, la pasada semana anunciaron el restablecimiento de algunas medidas preventivas tras detectar un reciente aumento de los contagios.



Las tres dosis de los inmunógenos cubanos -Abadala, Soberana 02 y Soberana Plus- se han aplicado a casi el 90,1% de los 11,1 millones de habitantes del país caribeño, mientras más de 7,4 millones cuentan con dosis de refuerzo, de acuerdo con datos del Minsap.

EFE