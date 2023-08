Daniel Sancho: pedirán pena de muerte para hijo de actor español acusado de asesinato premeditado en Tailandia

El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, aseguró este martes que el español Daniel Sancho será acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Phangan, por lo que solicitarán la pena de muerte.



"Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte", dijo en una rueda de prensa en Phangan el número dos de la Policía de Tailandia, quien explicó que ahora tendrá que ser el fiscal el que estudie el caso y establezca la petición de pena de cara al juicio.



Surachate aseguró asimismo desde Koh Phangan, donde tuvo lugar el crimen el pasado 2 de agosto, que Daniel Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, "apuñaló" en el lado izquierdo del pecho a Edwin Arrieta durante una discusión.

Desde que el caso trascendió, el sábado 5 de agosto, hace ahora una semana, la imagen de este hombre de 29 años, de melena rubia rizada y aires saludables, de surfero californiano, llena los medios españoles, ayudada por la escasa actualidad política o deportiva del mes de agosto.

Apuñalamiento y golpe en la cabeza

"Hubo una pelea y entonces Daniel apuñaló a Edwin, quien se golpeó la cabeza contra el lavabo", apuntó, si bien indicó que todavía están esperando que los resultados de la "autopsia confirmen definitivamente la causa de la muerte" de Arrieta, negando que fuera debido a un accidente, sino a un acto "premeditado" del español.



La única prueba presentada del apuñalamiento durante la rueda de prensa, que transcurrió de forma caótica y que fue traduciéndose al inglés, fueron imágenes de una camiseta rajada en la que no se apreciaban restos de sangre.



"No fue un accidente porque (Sancho) fue a comprar material para el asesinato, como un cuchillo y una navaja", añadió el policía.



El subdirector de la Policía tailandesa, que llegó hoy en helicóptero a Koh Phangan para la comparecencia, aseguró que, de acuerdo con la confesión de Sancho, el móvil del crimen fue que el joven español quería dejar la relación que mantenía con Arrieta, quien no habría estado conforme.

Edwin Arrieta, el médico colombiano asesinado por Daniel Sancho. Fuente: EFE

No hay más implicados

Surachate insistió en que no hay ningún indicio que haga sospechar que hubo más personas implicadas, según las pruebas forenses y lo observado en las cámaras de seguridad.



"De acuerdo con las pruebas que tenemos del lugar del crimen, hubo un solo perpetrador y se han encontrado dos cuchillos y una sierra", explicó el policía.



También detalló que el ADN encontrado en una camiseta de Arrieta apunta a Daniel Sancho como único perpetrador, además de otras pruebas halladas en la escena del crimen.



Surachate especificó que el desmembramiento del cuerpo se prolongó durante tres horas, y que después Sancho se quedó toda la noche limpiando los rastros en el lugar del crimen, un hotel reservado por el español junto a la playa de Salad, en la isla de Phangan.



Allí, la policía también halló 9 000 dólares en la caja fuerte utilizada por Sancho.



El número dos de la Policía de Tailandia, muy mediático en el país asiático y conocido por el sobrenombre de "Big Joke", dio por concluida la investigación policial, apenas diez días después de que Sancho confesara el crimen frente a los agentes de Koh Phangan y fuera detenido.

Daniel Sancho del actor Rodolfo Sancho, de 48 años, muy conocido por ser uno de los protagonistas de la serie de televisión, "El Ministerio del Tiempo", en la que un departamento secreto del gobierno español viaja en el tiempo para tratar de corregir la historia, y de Silvia Bronchalo, también actriz

Entrega a la fiscalía

"Hemos consultado con el fiscal general algunas de las pruebas que tenemos y son lo suficientemente sólidas como para presentar cargos contra él", afirmó.



No obstante, la fiscalía todavía podría hacer uso del plazo de 83 días que tiene la policía para la investigación -que arrancó cuando Sancho ingresó en prisión provisional en la vecina Koh Samui el 7 de agosto- si ésta le presentara ya el informe, periodo en el que podría estudiar el caso y pedir más pruebas, antes de fijar fecha para el juicio.



La policía tailandesa reconoció este martes que todavía no se ha practicado la autopsia a los restos del cádaver de Edwin Arrieta.



Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla de Phangan, incluido el mar.



Según fuentes consultadas por EFE, el hecho de que Daniel Sancho haya confesado y colaborado con la investigación podría ayudar a rebajar la pena. (EFE)