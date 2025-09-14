Delegación peruana destacó con desfile típico en el Vaticano por cumpleaños del papa León XIV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La delegación peruana que llegó este domingo a la Plaza de San Pedro destacó en la celebración por el cumpleaños 70 del papa León XIV.

La fecha había animado a miles de fieles a acudir a la Plaza de San Pedro para acompañarle en este día, aprovechando que debía aparecer por la ventana del Palacio para el rezo del Ángelus mariano.

Sin embargo, la representación peruana supo destacarse por la forma en la que se presentó en Roma.

Con diversos trajes típicos de la ciudad de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, los integrantes de la delegación se dirigieron hacia la Plaza San Pedro bailando marinera.

Asimismo, en la plaza de desplegó una gran pancarta con los colores de la bandera peruana, en la que podía leerse “Feliz cumpleaños” de parte de Monsefú.

Agradecimiento del papa

Tras el rezo del Ángelus, el papa León XIV agradeció los buenos deseos de los fieles por su cumpleaños y envió un saludo a la representación peruana.

“Les envío un afectuoso saludo a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos de Italia y de diversos países, especialmente a los de Villa Alemana y Valparaíso (Chile); de la Arquidiócesis de Mwanza (Tanzania); y de Humpolec (República Checa); y a los peruanos de la Asociación Religiosa Jesús Nazareno Cautivo”, indicó.