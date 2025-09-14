Últimas Noticias
León XIV agradeció felicitaciones por su cumpleaños 70 tras el Ángelus ante multitud con presencia peruana

Cumpleaños del papa León XIV
| Fuente: RPP - Imágenes: Roberto Montoya
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El sumo pontífice saludó a numerosas delegaciones del mundo, entre ellas la Asociación Religiosa Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú en Chiclayo.

El papa León XIV agradeció este domingo las felicitaciones recibidas por su cumpleaños número 70, tras el rezo del Ángelus, ante una Plaza de San Pedro a la que acudieron miles de fieles, entre ellos numerosos peruanos que desplegaron pancartas con los colores de nuestra bandera.

El pontífice, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, cumple este domingo 70 años y vivirá su primer cumpleaños al frente de la Santa Sede, aunque tradicionalmente se celebre el onomástico.

“Como ustedes saben hoy cumplo 70 años doy gracias al señor a mis padres y agradezco a quienes han tenido un recuerdo en la oración. Muchísimas gracias a todos”, manifestó ante los fieles que le deseaban un feliz cumpleaños desde la plaza vaticana.

Presencia peruana

Además, el sumo pontífice saludó a numerosas delegaciones del mundo entre ellas a la Asociación Religiosa Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú en Chiclayo, provincia en la que fue obispo.

“Les envío un afectuoso saludo a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos de Italia y de diversos países, especialmente a los de Villa Alemana y Valparaíso (Chile); de la Arquidiócesis de Mwanza (Tanzania); y de Humpolec (República Checa); y a los peruanos de la Asociación Religiosa Jesús Nazareno Cautivo”, indicó.

Cinthya González, vicepresidenta de la Asociación Jesús Nazareno Cautivo de Monsefuanos Residentes en Roma destacó la emoción y sorpresa del papa León XIV durante la celebración de su cumpleaños en la Plaza San Pedro.

“Ha sido muy emocionante, muchas personas que llegaron a plaza san pedro se han acoplado a nosotros, a nuestra multitud, para hacer número, para hacer más fuerte nuestro coro para poderle brindar el mejor saludo posible desde Perú”, dijo.

“Nosotros, aunque radicamos aquí en Italia desde hace muchos años, este año hemos decidido celebrar no solo la fiesta central de nuestro nazareno cautivo, sino que también hacerlo en Italia y qué mejor que hacerlo con el papa”, indicó.

Papa León XIV Vaticano

