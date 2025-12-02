Familia colombiana presenta primera denuncia formal por asesinato en ataque estadounidense contra supuesta narcolancha

Una familia colombiana presentó este martes una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC, alegando que el ciudadano Alejandro Carranza Medina, de 42 años, fue asesinado ilegalmente en un ataque aéreo estadounidense el 15 de septiembre de 2025 contra una embarcación en el Caribe frente a las costas de Colombia.

La denuncia, dada a conocer por el diario británico The Guardian, marca la primera queja formal contra los bombardeos de la administración Trump a presuntos barcos narcotraficantes, interpretados por la Casa Blanca como acciones justificadas bajo una novedosa lectura legal.



La familia, representada por el abogado de derechos humanos Dan Kovalik, afirma que Carranza Medina era un pescador que salía a buscar marlín y atún, y que su muerte ocurrió en el segundo ataque de una campaña que ha incluido 21 bombardeos, dejando 82 tripulantes fallecidos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental.

La CIDH, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y apoyada por Estados Unidos, promueve y protege los derechos humanos en el hemisferio occidental.



La denuncia apunta a Hegseth

“El 15 de septiembre de 2025, el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina, que el Sr. Carranza navegaba en el Caribe frente a las costas de Colombia. El Sr. Carranza murió en el proceso de este bombardeo”, dice la denuncia presentada por Kovalik, radicado en Pittsburgh, Pensilvania (EE.UU.).



La petición identifica al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, como responsable del atentado, basado en sus declaraciones públicas.

“Por numerosos informes periodísticos, sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU., fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todos sus ocupantes. El secretario Hegseth ha admitido que dio dichas órdenes a pesar de desconocer la identidad de las personas que eran objeto de estos atentados y ejecuciones extrajudiciales”, continúa el documento.



Además, la denuncia añade que “el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ratificado la conducta del secretario Hegseth descrita en este documento”.



The Guardian informó que la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, no respondió directamente a preguntas sobre la denuncia o la muerte de Carranza Medina, pero escribió en un correo electrónico que los medios de comunicación "ahora estaban encubriendo a terroristas extranjeros que contrabandeaban narcóticos mortales destinados a asesinar a estadounidenses".



El día del ataque, Trump anunció en su plataforma Truth Social: “Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

Trump adjuntó un video marcado como “no clasificado” de una pequeña embarcación flotando en el agua antes del impacto.