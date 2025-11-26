Estados Unidos reitera que va a "perseguir a los narcoterroristas" al ser preguntado por Venezuela

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró este miércoles que su gobierno va a "perseguir a los narcoterroristas" puesto que tiene "todo el derecho del mundo", señaló al ser preguntado por periodistas durante su visita a República Dominicana acerca de la situación con Venezuela.

"Vamos a perseguir a los narcoterroristas. No nos quedaremos de brazos cruzados, nuestras fronteras estarán protegidas, ya sea en República Dominicana o en Estados Unidos, y esperamos trabajar con nuestros socios para lograrlo", indicó Hegseth.

El secretario estadounidense advirtió que encontrarán a los narcoterroristas que "quieran traer drogas a Estados Unidos".

"Si eres un narcoterrorista que quiere traer drogas a Estados Unidos, te encontraremos (...) y te eliminaremos, porque tenemos todo el derecho del mundo. Contamos con muchos abogados y analistas de inteligencia, y sabemos exactamente en Washington a quién estamos apuntando. Si estás involucrado en esa conducta, te mataremos", añadió.

Hegseth afirmó que a Estados Unidos le "enorgullece trabajar seriamente con República Dominicana y otros países para garantizar que los carteles no marquen la agenda".

El secretario de Guerra apuntó también que en el marco de su visita a la República Dominicana tuvo "un par de reuniones muy productivas con el presidente y el ministro de defensa (dominicano)", centradas "en la lucha contra los carteles".

Este martes, el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunciaron que Estados Unidos utilizará de manera "provisional" dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación 'Lanza del Sur.

Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en medio de las tensiones con Venezuela y el creciente despliegue militar en la zona.

EE.UU. ha trasladado al Caribe su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, y las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.