Donald Trump asegura que está "muy cerca" un acuerdo para la paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que está "muy cerca" un acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo islamista en la Franja de Gaza y el fin de la ofensiva israelí.

"Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra", declaró a la prensa antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York.

El mandatario afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó al poder en enero pasado.

El martes, Trump se reunió en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con representantes de varios países árabes y musulmanes, a quienes prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

El próximo lunes, tiene previsto recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va de año.

Ese mismo viernes, Netanyahu intervino ante la Asamblea General de la ONU, donde fue boicoteado por delegaciones de numerosos países, y denunció que el reconocimiento del Estado palestino constituye una “recompensa” al antisemitismo.

Una comisión independiente de la ONU y un número creciente de países han calificado la ofensiva militar israelí en Gaza como un genocidio. Hasta la fecha, se contabilizan más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños.