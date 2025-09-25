Últimas Noticias
Donald Trump impondrá aranceles del 100 % a los medicamentos importados

Donald Trump anunció que impondrá nuevos aranceles a partir del 1 de octubre.
Donald Trump anunció que impondrá nuevos aranceles a partir del 1 de octubre. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La medida, que busca reducir el déficit y fortalecer la industria local, genera preocupación entre expertos por sus posibles efectos en los consumidores, ya que los mayores costos podrían trasladarse directamente a los hogares estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá nuevos aranceles a partir del 1 de octubre: 100 % a los medicamentos farmacéuticos y otros productos serán afectados.

A través de sus redes sociales, Trump subrayó que estas tarifas forman parte de su plan para disminuir el déficit federal y estimular la manufactura dentro del país.

Las nuevas tarifas incluyen también un 50 % a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30 % a los muebles tapizados y 25 % a los camiones pesados.

El mandatario, con esta acción, mantiene su postura proteccionista tras haber impuesto ya gravámenes sobre otros productos en agosto, reflejando su convicción de que los aranceles pueden fortalecer la economía nacional.

Expertos advierten que los nuevos impuestos podrían tener consecuencias negativas sobre la economía.

Entre los posibles efectos se mencionan un incremento de la inflación, que ya se encuentra elevada, y un freno al crecimiento económico, en un contexto donde los empleadores aún se ajustan a los aranceles previos.

El sector privado podría verse particularmente afectado, ya que los aumentos en los costos de insumos y bienes podrían trasladarse a los consumidores. Desde productos farmacéuticos hasta artículos para el hogar y transporte pesado, los expertos alertan sobre la presión adicional que estas medidas podrían generar en los hogares estadounidenses.

"Comenzamos a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación", advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reciente conferencia de prensa.



Donald Trump Aranceles Estados Unidos Medicamentos

