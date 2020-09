Estados Unidos superó este martes la cota de los 200 000 fallecidos por la COVID-19. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: MANDEL NGAN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles nuevas sanciones a Cuba, que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta a su país, en un intento de conquistar a los votantes latinos del estado clave de Florida.

"Hoy anuncio que el Departamento del Tesoro prohibirá a los viajeros estadounidenses alojarse en propiedades cuyo propietario sea el Gobierno cubano", dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca con excombatientes que participaron en 1961 en la fallida invasión de Cuba en la Bahía de Cochinos.

La medida estrangula todavía más el sector turístico de la isla, donde todos los hoteles están vinculados al Gobierno cubano, y deja como única opción a los estadounidenses quedarse en casas particulares de cuentapropistas.

Asimismo, preguntado sobre la cifra de 200 000 muertos por la pandemia en el país, superada hoy, el presidente dijo que "es una pena. Creo que hicimos lo apropiado y lo hicimos bien. Tendríamos dos millones y medio de muertes o algo en ese entorno. Tendríamos un número que sería sustancialmente mayor. (...) Podríamos tener dos, dos y medio o tres millones (de muertos)".



Estados Unidos superó este martes la cota de los 200 000 fallecidos por la COVID-19 y totalizó 6 890 014 casos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



"China tendría que haberlo parado (el virus) en su frontera. No deberían haberlo dejado extenderse por todo el mundo y eso es terrible", aseguró Donald Trump, quien presumió por haber ordenado rápido cerrar las fronteras a la entrada de ciudadanos chinos, algo que no obstante no sirvió para detener la expansión del virus en el país.

