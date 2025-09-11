Últimas Noticias
Donald Trump se declara "sorprendido" por la condena del expresidente Bolsonaro

El mandatario estadounidense se pronunció sobre la condena a Jair Bolsonaro.
El mandatario estadounidense se pronunció sobre la condena a Jair Bolsonaro. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario estadounidense se pronunció sobre la condena contra Jair Bolsonaro, cuya pena se conocerá desde este viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves estar “sorprendido” por la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático, y defendió a su aliado calificándolo como un “buen hombre”.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense comparó la condena contra Bolsonaro con los procesos judiciales que enfrentó también, como el juicio por el asalto al Capitolio de 2021.

"Era un buen presidente de Brasil y es sorprendente que esto pudiera pasar. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Solo puedo decir que lo conocí como presidente de Brasil y es un buen hombre", expresó el mandatario.

Asimismo, el mandatario republicano evitó indicar si planea imponer nuevas sanciones a Brasil por el juicio contra el exmandatario.

Trump impuso semanas atrás un arancel del 50 % sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro, una medida rechazada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La Administración estadounidense sancionó además y prohibió la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una "caza de brujas".

Condena a Bolsonaro

Bolsonaro fue declarado culpable este jueves de haber atentado contra el orden democrático por la Primera Sala de la Corte Suprema, en un fallo que concluyó con cuatro votos contra uno.

Tras la declaración de culpabilidad, los cinco jueces discutirán las condenas que serán aplicadas y que pueden llegar a los 43 años de cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía General de Brasil, Bolsonaro lideró una conspiración para evitar que Lula, ganador de las elecciones de 2022, asumiera el poder.

El líder progresista fue investido finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha asaltaron con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.

Donald Trump Jair Bolsonaro Brasil

